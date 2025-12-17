Συνολικά 35 χώρες θα συμμετάσχουν τον Μάιο στον μουσικό διαγωνισμό - οι λιγότερες από το 2003.

Ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, που διοργανώνει τον επερχόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, επιβεβαίωσε ότι δεν θα απαγορεύσει τις παλαιστινιακές σημαίες ούτε θα καταπνίξει τυχόν αποδοκιμασίες που θα στοχεύουν το Ισραήλ. «Το καθήκον μας είναι να δείξουμε τα πράγματα όπως έχουν», ανέφερε.

Όπως ανακοινώθηκε, συνολικά 35 χώρες θα συμμετάσχουν τον Μάιο στον μουσικό διαγωνισμό. Πρόκειται για τον μικρότερο αριθμό συμμετοχών από το 2003, καθώς Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία ​​και Ισλανδία δεν θα συμμετάσχουν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Οι πέντε χώρες έκριναν «απαράδεκτη» τη συμμετοχή του Ισραήλ δεδομένη της «σφαγής» αμάχων στη Γάζα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παρά το σύνθημα «Ενωμένοι με τη Μουσική», οι διπλωματικές εντάσεις και τα μποϊκοτάζ θα ρίξουν σκιά στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς.

Ο Michael Kroen του ORF ξεκαθάρισε ότι θα επιτρέπονται όλες οι επίσημες σημαίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

«Θα επιτρέψουμε όλες τις επίσημες σημαίες που υπάρχουν στον κόσμο, εάν συμμορφώνονται με τον νόμο και έχουν μια συγκεκριμένη μορφή - μέγεθος, κινδύνους ασφαλείας κ.λπ.», δήλωσε ο Kroen, προσθέτοντας: «Δεν θα αποφύγουμε να δείξουμε ό,τι συμβαίνει. Κκαθήκον μας είναι να δείξουμε τα πράγματα όπως είναι».

Η Stefanie Groiss-Horowitz, διευθύντρια προγραμματισμού του ORF, επιβεβαίωσε ότι δεν θα λογοκριθούν τυχόν αποδοκιμασίες - κάτι που συνέβη κατά την εμφάνιση του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό.

Όπως και να έχει, η 70ή Eurovision υπόσχεται να είναι μια από τις πιο διχαστικές μέχρι σήμερα.

Ο Ιρλανδός νικητής της Eurovision του 1994, Charlie McGettigan και το Nemο από την Ελβετία, που κέρδισε πέρυσι, ανακοίνωσαν ότι θα επιστρέψουν τα τρόπαια σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Eurovision.com