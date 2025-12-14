Ένας Ισραηλινός πολίτης είναι μεταξύ των θυμάτων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα- μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ- ότι είχε προειδοποιήσει τον Αυστραλό ομόλογό του, ότι οι πολιτικές της χώρας του ενθαρρύνουν τον αντισημιτισμό.

Τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σημερινή επίθεση ενόπλων κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίθεση «ήταν εν ψυχρώ δολοφονία» και ότι ο αντισημιτισμός «εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί». «Πρέπει ν’ αντικαταστήσετε την αδυναμία με τη δράση» παρότρυνε ο ίδιος.

Σημειώνεται πως ένας Ισραηλινός πολίτης είναι μεταξύ των θυμάτων από τη σημερινή επίθεση ενόπλων, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Το Ισραήλ καταδικάζει τη φονική επίθεση στο Σίδνεϊ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι.

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία». Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση. «Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.