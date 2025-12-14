Η επίθεση χαρακτηρίζεται από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση.

Πολλές είναι οι χώρες που έχουν σπεύσει να καταδικάσουν την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ με τους τουλάχιστον 11 νεκρούς και τους περίπου 30 τραυματίες που σημειώθηκε κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόντι στην Αυστραλία.

Στην Αυστραλία έχει σημειωθεί μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων εναντίον συναγωγών, κτιρίων και οχημάτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με τους πολιτικούς αρχηγούς χωρών να ανησυχούν για τα περιστατικά και τις επιθέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή τους άτομα ενώ παράλληλα, φοβούνται ότι μπορεί αυτά τα συμβάντα να πολλαπλασιαστούν.

Η επίθεση χαρακτηρίζεται από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση. Ένας ύποπτος ένοπλος σκοτώθηκε κι ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση του Επιτρόπου της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Μαλ Λάνιον, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων και δύο αστυνομικών που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον ίδιο επίτροπο.

Η αστυνομία ερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός τρίτου ενόπλου στην επίθεση, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει αρκετές συσκευές αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, είπε ο Λάνιον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως ένας Ισραηλινός πολίτης είναι μεταξύ των θυμάτων.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ueg4SP-wReo}

Διεθνείς αντιδράσεις μετά την επίθεση στο Σίδνεϊ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι είχε προειδοποιήσει τον Αυστραλό ομόλογό του, ότι οι πολιτικές της χώρας του ενθαρρύνουν τον αντισημιτισμό. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίθεση «ήταν εν ψυχρώ δολοφονία» και ότι ο αντισημιτισμός «εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί». «Πρέπει ν’ αντικαταστήσετε την αδυναμία με τη δράση» παρότρυνε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς. «Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι, επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας, έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία». Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

{https://www.youtube.com/watch?v=13wEDQ_iXx0}

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση. «Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν έντονα» την επίθεση, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας» ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα είναι «αποτροπιασμένοι και λυπημένοι» από τη σημερινή επίθεση που είχε στόχο Εβραίους στον εορτασμό του Χάνουκα. Ο βασιλιάς Κάρολος ηγείται του κράτους της Αυστραλίας, παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του είναι εθιμοτυπικός. «Η σύζυγος μου κι εγώ είμαστε αποτροπιασμένοι και λυπημένοι από τη φοβερή αντισημιτική επίθεση κατά Εβραίων που συμμετείχαν στους εορτασμούς για τη γιορτή Χάνουκα. Οι καρδιές μας συνοδεύουν όλους που επηρεάστηκαν τόσο φοβερά, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών που τραυματίστηκαν, ενώ προστάτευαν μέλη της κοινότητάς τους. Επαινούμε την αστυνομία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά και τους απλούς ανθρώπους, οι ηρωικές πράξεις των οποίων, απέτρεψαν χωρίς αμφιβολία ακόμη μεγαλύτερο τρόμο και τραγωδία», ανέφερε ο βασιλιάς Κάρολος σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

{https://www.youtube.com/watch?v=Uz9j0Zg9I38}

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ.

«Βαθύτατο σοκ» εξέφρασε και η Γερμανο-ισραηλινή Κοινότητα: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως. Παρόλο που πολλές πτυχές των κινήτρων πρέπει ακόμη να διερευνηθούν, ένα πράγμα είναι ήδη σαφές: ο αντισημιτισμός σκοτώνει», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Φόλκερ Μπεκ.

Το Κατάρ επιβεβαίωσε την «σταθερή στάση» του κατά της «βίας, της τρομοκρατίας και των εγκληματικών πράξεων, ανεξάρτητα από τα κίνητρα ή τους λόγους τους». Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την «τρομοκρατική» επίθεση, επιβεβαιώνοντας «τη στάση της κατά κάθε μορφής βίας, τρομοκρατίας και εξτρεμισμού».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε «σοκαρισμένη» και κατήγγειλε μια «φρικτή πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας». «Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων παντού. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία, τον αντισημιτισμό και το μίσος», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

«Σοκαρισμένος» και «άφωνος», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την τρομοκρατική επίθεση. «Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χάνουκα με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό - εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε ο Μερτς με ανάρτησή του στο Χ.

«Βαθιά συγκλονισμένος» από την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ και σε ανάρτησή του στο «Χ» έκανε λόγο για «πράξη μίσους που στρέφεται εναντίων όλων των Εβραίων παγκοσμίως την πρώτη ημέρα του Χάνουκα». Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δολοφονηθέντων, τους τραυματίες και την εβραϊκή κοινότητα, αναφέρει.

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ εξέφρασε «αποτροπιασμό» και «θλίψη» για την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «κατακριτέα πράξη μίσους που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα στον κόσμο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση «αποκρουστική». «Η είδηση ότι η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ ήταν μια αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση εναντίον εβραϊκών οικογενειών σε μια εκδήλωση του Χάνουκα είναι αποκρουστική», τόνισε με ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο θα στέκεται πάντα στο πλευρό της Αυστραλίας και της εβραϊκής κοινότητας».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε την επίθεση, δηλώνοντας ότι απορρίπτει «κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας». «Το υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων καταδικάζει έντονα την τρομοκρατική επίθεση» στο Σίδνεϊ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της ΠΑ, προσθέτοντας ότι απορρίπτει «κάθε μορφή βίας, τρομοκρατίας και εξτρεμισμού, που είναι αντίθετες με τις ανθρωπιστικές αξίες και τις ηθικές αρχές».

«Είμαι σοκαρισμένος και καταδικάζω τη σημερινή αποτρόπαια θανατηφόρα επίθεση κατά οικογενειών εβραίων που συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ για να γιορτάσουν το Χάνουκα. Η καρδιά μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα παγκοσμίως αυτήν την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, μιας γιορτής που γιορτάζει το θαύμα της ειρήνης και του φωτός που νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η Γαλλία «θα συνεχίσει να αγωνίζεται αδυσώπητα ενάντια στο αντισημιτικό μίσος που μας πληγώνει όλους, όπου κι αν αυτό χτυπάει», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της χώρας του «ενώπιον της βάναυσης τρομοκρατικής επίθεσης (...) που στόχευσε την εβραϊκή κοινότητα στην αρχή του Χάνουκα».

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ μίλησε για «μαύρη μέρα για την Αυστραλία». «(...) Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας και πρέπει να τον καταπολεμήσουμε με ακλόνητη αποφασιστικότητα. Πάντα», έγραψε ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ στο X.

Για τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν «τέτοιο μίσος και βία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».»

«Ο αντισημιτισμός, όπου κι αν εμφανίζεται, οδηγεί σε εγκληματικές πράξεις. Σήμερα, η Πολωνία στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας σε αυτή τη στιγμή πένθους», αντέδρασε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Το μίσος, ο αντισημιτισμός και η βία δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», τόνισε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) καταδίκασε την «αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση», επιβεβαιώνοντας «τη δέσμευσή της στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και όλων των μορφών βίας με κίνητρο το μίσος».

Πυροβολισμοί επί 10 λεπτά

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα...σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό... δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

Το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η συνήθως ζωντανή και θορυβώδης γειτονιά εκκενώθηκε, ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους πολύβουους δρόμους και τα φώτα των νυχτερινών κέντρων έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έμοιαζαν με φλας.

Η σημερινή επίθεση είναι από τις χειρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή σε πληθυσμό αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζουν στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σε κλίμακα που κανένας μας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνοντας σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλός του για τα μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκε στην επίθεση.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε την ένοπλη επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». «Αυτή είναι η στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη», πρόσθεσε.