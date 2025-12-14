Η ανάρτηση που έκανε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.

«Η τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της γιορτής του Χανουκά στο Σίδνεϊ, προκαλεί τον αποτροπιασμό μας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τα θύματα και απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

https://x.com/nikosdendias/status/2000248916907008403

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες από τη σημερινή επίθεση ενόπλων κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ.

Η επίθεση χαρακτηρίζεται από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση.

Ένας ύποπτος ένοπλος σκοτώθηκε κι ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση του Επιτρόπου της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Μαλ Λάνιον, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Η αστυνομία ερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός τρίτου ενόπλου στην επίθεση, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει αρκετές συσκευές αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.