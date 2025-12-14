Η ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Η ανείπωτη τραγωδία μετά τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό» έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στη φονική επίθεση στην Αυστραλία.

«Η μισαλλοδοξία και η τυφλή βία είναι απολύτως καταδικαστέες. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον λαό της Αυστραλίας» συνέχισε.

{https://x.com/androulakisnick/status/2000236721297101025}

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες από τη σημερινή επίθεση ενόπλων κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ.

Η επίθεση χαρακτηρίζεται από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση.

Ένας ύποπτος ένοπλος σκοτώθηκε κι ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση του Επιτρόπου της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Μαλ Λάνιον, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Η αστυνομία ερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός τρίτου ενόπλου στην επίθεση, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει αρκετές συσκευές αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.