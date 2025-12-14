Αναφέρθηκε στους κ. Λιβάνιο, Χρυσοχοΐδη, Τσιάρα και Φλωρίδη. «Αυτό είναι το κράτος δικαίου της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ένα κράτος το οποίο συγκαλύπτει την αλήθεια».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε παρέμβασή του στη Βουλή, τόνισε: «Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να αξιοποιήσω αυτή τη δυνατότητα για παρέμβαση που έχω για να σχολιάσω ομιλίες διαφόρων Υπουργών που τοποθετήθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και μου κάνει εντύπωση ότι όλοι οι Υπουργοί ουσιαστικά έρχονται και χρησιμοποιούν το ίδιο μοτίβο, την ίδια λογική, προσπαθώντας να παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο. Μάλλον για να το πω πιο σωστά. Το μαύρο άσπρο.

Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Λιβάνιο, τον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος γενικά είναι μετριοπαθής. Ήρθε σήμερα εδώ και μας παρουσίασε μια εικόνα για την αυτοδιοίκηση, ωσάν να συμβαίνει μια κοσμογονία από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Και ποια είναι η πραγματικότητα την οποία μας αποκάλυψαν οι ίδιοι οι δήμαρχοι, τους οποίους συναντήσαμε εδώ στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα; 1,33 δισ. Λιγότερα από το 2009. Αυτή είναι η χρηματοδότηση την οποία παίρνει φέτος ο χώρος της αυτοδιοίκησης, την ώρα που τα λειτουργικά έξοδα έχουν εκτοξευθεί. Την ώρα που το ενεργειακό κόστος είναι υπέρογκο, την ώρα που η Δεξιά οδηγούνταν σε κατάρρευση. Και πώς αντιμετωπίζει την αυτοδιοίκηση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Τους αφαιρεί και μια πολύ βασική αρμοδιότητα.

Την αρμοδιότητα της Πολεοδομίας. Προφανώς προσπαθεί να τους εκδικηθεί γιατί αντιτάχθηκαν στον νέο Οικοδομικό Κανονισμό που επιχειρεί να χτίσει και ό, τι έχει μείνει ελεύθερο σε αυτή τη χώρα. Έχετε καταφέρει οι δήμαρχοι, οι οποίοι δεν νομίζω ότι διακατέχονται και από κανέναν πολύ ισχυρό αντιπολιτευτικό οίστρο, να κινητοποιούνται αυτή τη στιγμή κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και να οργανώνουν και κινητοποίηση εδώ έξω από τη Βουλή την ημέρα που θα ψηφίζει τον προϋπολογισμός. Και εμείς βεβαίως θα στηρίξουμε αυτήν την κινητοποίηση τους, γιατί έχουν δίκιο στα αιτήματά τους. Έχουν δίκιο να εκφράζουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Να πω μια κουβέντα και για τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήρθε εδώ και πάλι να μας παρουσιάσει τα γνωστά σχέδια της κυβέρνησης για τις εξορύξεις. Και δυστυχώς γι αυτόν τον αποκάλυψε. Του την έφερε μάλλον ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος ΧΥΤΑ, ο οποίος του είπε ότι έχει προσχωρήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη γραμμή της ελληνικής λύσης. Και έχει δίκιο ο κύριος ΧΥΤΑ που το λέει αυτό, γιατί εδώ έχουμε μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό ο οποίος εκλέχθηκε το 2019, υποτίθεται με ένα πολύ ισχυρό περιβαλλοντικό προφίλ και έχει υιοθετήσει τις πιο σκληρές απόψεις και την πιο σκληρή πολιτική του παγκόσμιου τραυλισμού.



Αυτό κάνει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει δίκιο λοιπόν να τον εγκαλεί η Ελληνική Λύση. Εμείς λοιπόν το λέμε ξεκάθαρα. Το έχουμε καταθέσει ως πρόταση νόμου. Κύριε Πρόεδρε, λέμε ένα καθαρό όχι στις εξορύξεις, που είναι και περιβαλλοντικά καταστροφικές και είναι και γεωπολιτικά εξαιρετικά επικίνδυνες για τη χώρα μας. Να πω μια κουβέντα και για τον κύριο Χρυσοχοΐδη που μίλησε πριν από λίγο τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και αυτός ήρθε εδώ να μας μιλήσει για επιτυχίες. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, την ώρα βεβαίως που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το οργανωμένο έγκλημα ζει και βασιλεύει στη χώρα. Την ώρα που βλέπουμε λίγες βδομάδες πριν αυτά τα αδιανόητα τα οποία συνέβησαν στα Ρύζια στην Κρήτη. Είχε μάλιστα το θράσος ο κύριος Χρυσοχοΐδης να έρθει να μιλήσει πάλι για τις γυναικοκτονίες και για το Panic Button. Την ώρα που γυναικοκτονίες Βλέπουμε ότι αυξάνονται χρόνο με το χρόνο και αρνείται πεισματικά να προχωρήσει, μαζί με τον κύριο Φλωρίδη βεβαίως τον υπουργό Δικαιοσύνης, στη νομική κατοχύρωση του όρου για τις γενοκτονίες. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω και μια αναφορά, κύριε Πρόεδρε, και σε μια πολύ συγκεκριμένη υπόθεση.



Αφορά και τον κύριο Χρυσοχοΐδη και αφορά και τον κύριο Φλωρίδη. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης δυστυχώς έχει αναγάγει το δόγμα ατιμωρησία για τους ισχυρούς και πλήρης. Πλήρες τσάκισμα οποιασδήποτε κοινωνικής αντίδρασης. Το βλέπουμε αυτό στις διαδηλώσεις, σε οποιαδήποτε κοινωνική αντίδραση που υπάρχει. Υπάρχει όμως και μια συγκεκριμένη υπόθεση και αναφέρομαι στην υπόθεση του Νίκου Ρωμανού, κύριε Πρόεδρε, ενός νέου ανθρώπου, πάνω στον οποίο έχει πέσει η μήνη ενός κράτους ρεβανσιστική και ένα κράτος το οποίο είναι εκδικητικό απέναντι στους νέους, απέναντι στους αδύναμους, δεν μπορεί να είναι ένα κράτος δικαίου, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να είναι ένα κράτος δικαίου. Θέλω να πω δυο κουβέντες και για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσω και χρόνο από την δευτερολογία που δικαιούμαι, αν μου επιτρέπετε. Από τη δεύτερη δεν μπορώ να συνεχίσω. Έχω το δικαίωμα. Η πρώτη έχει το δικαίωμα άλλων δύο παρεμβάσεων, αλλά δεν μπορεί αυτό να αθροιστεί μαζί. Και πώς να γίνει; Δυο λόγια λοιπόν για τον αντίκτυπο της ανάπτυξης στον κύριο Τσιάρα, ο οποίος ήρθε σήμερα εδώ και μας κούνησε και το δάκτυλο.

Μας κούνησε και το δάκτυλο ο κύριος Τσιάρας και μας είπε ότι όποιος δεν είναι υπέρ της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι με τους απατεώνες. Αυτό μας είπε ο κύριος Τσιάρας. Ντροπή επιτέλους ντροπή επιτέλους! Σε λίγο θα μας πείτε ότι οι φραπέδες είναι και δικοί μας. Θα μας πείτε ότι φραπέδες δεν ανήκουν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σοβαρευτείτε επιτέλους. Να σοβαρευτεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να σοβαρευτεί και ο κος Μητσοτάκης. Αν και βεβαίως πρέπει να πω εδώ ότι ο κος Μητσοτάκης για μια ακόμη φορά ανέδειξε ποιο είναι το πραγματικό του πρόσωπο. Αντί να πάει στα μπλόκα των αγροτών, πήγε χθες το βράδυ στο μπλόκο της Τροχαίας στην οδό Σταδίου. Εδώ παρακάτω πάλι επικοινωνιακά παιχνίδια, την ώρα που αγροτικός κόσμος είναι στα κάγκελα. Αλλά καλύτερα. Ίσως γιατί αν είναι να πάει ο Μητσοτάκης στα μπλόκα των αγροτών και να τους πει αυτά που ακούσαμε για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι η κυβέρνησή του επενδύει στο μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. Καλύτερα να μην πάει στα μπλόκα των αγροτών ο Μητσοτάκης. Καλά θα κάνει να μην πάει και ας μείνει στην οδό Σταδίου.



Και μια κουβέντα και για τον κύριο Φλωρίδη, τον υπουργό της Δικαιοσύνης, Μας είπε τα πολλά. Κύριε Φλωρίδη. Μας είπατε για τα πλεονάσματα, τα οποία βεβαίως τώρα, όπως μας λέγατε πριν από μερικά χρόνια, δεν είναι τα ματωμένα υπερπλεονάσματα που μας λέγατε τότε. Μας είπατε για το δικαστικό χάρτη, μας είπατε για την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Δεν είπατε όμως και θέλω και εγώ να εστιάσω σε αυτό. Στο ζήτημα της δίκης που γίνεται αυτές τις μέρες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τις υποκλοπές. Δεν μας είπατε για τους μάρτυρες, οι οποίοι λέγανε ότι είχαν τις ερωτήσεις και απαντήσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι ήρθαν να καταθέσουν στην Εξεταστική. Δεν μας είπατε για αυτά που αποκαλύπτονται, για τα ταξίδια επιχειρηματιών που συνδέονται με το Predator μαζί με υπουργούς της κυβέρνησης. Και δεν μας είπατε για αυτό το οποίο κατήγγειλε ο πρώην πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση των Επικοινωνιών, ο κύριος Ράμμος. Για το πως δηλαδή παρεμποδίστηκε από την ΕΥΠ ο έλεγχος για τους λόγους που οδήγησαν στις παρακολουθήσεις. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μια από τις πρώτες πράξεις του κυρίου Μητσοτάκη όταν ανέλαβε το 2019, ήταν ακριβώς να πάρει τον πολιτικό έλεγχο της ΕΥΠ στο πρωθυπουργικό γραφείο και να ορίσει τον εκλεκτό του πέρα από κάθε διαδικασία επιλογής αξιοκρατικής τον κύριο Κοντολέοντα, όπως θυμόμαστε, να τον διορίσει τότε επικεφαλής της ΕΥΠ.



Αυτή είναι λοιπόν η ΕΥΠ του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κράτος δικαίου της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος το οποίο συγκαλύπτει την αλήθεια. Ένα κράτος το οποίο έχει καταβαραθρώσει, έχει διαλύσει κάθε έννοια δικαίου σε αυτή τη χώρα. Και εσείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης έχετε τεράστια ευθύνη για όλη αυτή την πλήρη καταβαράθρωση, την πλήρη διάλυση της έννοιας του δικαίου στη χώρα μας και για την πλήρη απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Δικαιοσύνη».