Στους «τρεις μύθους που η κυβέρνηση επαναλαμβάνει διαρκώς» αναφέρθηκε στην ομιλία της στη Βουλή για τον προϋπολογισμό η Έφη Αχτσιόγλου.

Οι ανισότητες έχουν χειροτερέψει από το 2019 μέχρι σήμερα, είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην Ευρώπη, στο μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης.

«Η θέση μας χειροτερεύει τα τελευταία χρόνια, δεν έχει βελτιωθεί. Άρα αυτό που λέτε ότι συγκλίνουμε δεν είναι αληθές, αποκλίνουμε», είπε η κ. Αχτσιόγλου απευθυνόμενη στον υφυπουργό Αθανάσιο Πετραλιά, στον οποίο έθεσε το ερώτημα, τί μπορούν να πληρώσουν οι μισοί Έλληνες, που παίρνουν μισθό 820 ευρώ.

{https://www.youtube.com/watch?v=olQVeBRuk88}

Όπως ανέφερε η κ. Αχτσιόγλου:

«Μύθος 1ος: “Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έκανε Ευρώπη”. Εδώ θα αρκούσε αντί άλλης απάντησης να δει κανείς για ελάχιστα δευτερόλεπτα ένα βιντεάκι από την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον “φραπέ” να λέει “επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής”, για να καλύψει τα κυβερνητικά στελέχη. Αλλά δεν θα κλέψω εκκλησία. Θα μπω στα στοιχεία.

Εργαζόμενοι:

Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης της Ελλάδας βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην ΕΕ, από κάτω μας μόνο η Βουλγαρία.

Οι 7 στους 10 εργαζόμενους λαμβάνουν κάτω από 1000 ευρώ καθαρά.

Σχεδόν οι μισοί λαμβάνουν 820 ευρώ καθαρά. Ρωτώ ευθέως: Πώς ακριβώς μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς σήμερα ένας άνθρωπος στην Ελλάδα με εισόδημα 820 ευρώ.

Μπορεί να πληρώσει νοίκι; Ρεύμα; Κοινόχρηστα; Θέρμανση; Σούπερ-μάρκετ;

Επαγγελματίες:

Οι χρεοκοπίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ε.Ε. από το 2021. Όχι ότι η Ευρώπη είναι κανένας παράδεισος. Αλλά ακόμη και σε αυτή την Ευρώπη των ανισοτήτων, η Ελλάδα είναι ουραγός.

Μύθος 2ος: “Φοροελαφρύνσεις για όλους”

Την περίοδο 2019–2026 τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 22,23 δισ. Τα μισά από αυτά, τα 11,4 δισ., είναι από τον ΦΠΑ.

Τα έσοδα από ΦΠΑ το 2025 είναι 1 δισ. περισσότερα από όσα προέβλεπε η κυβέρνηση. Και θα αυξηθούν περαιτέρω το 2026. Ενώ τα έσοδα από φορολογία εταιρειών είναι τελικά λιγότερα από όσα προέβλεπε και λιγότερα και από το 2024. Μιλάμε για 2 χρονιές που έχουν συγκεντρώσει δυσθεώρητα κέρδη οι εταιρείες.

Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλή εξάρτηση από τον ΦΠΑ και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, καθώς αντλεί περίπου το 40,7% των συνολικών φορολογικών της εσόδων από αυτές τις δύο πηγές, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Άρα η φορολογική πολιτική της ΝΔ ασκεί τεράστια πίεση στα νοικοκυριά και τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, αφαιρώντας τους εισόδημα μέσω του ΦΠΑ από τις δαπάνες που κάνουν για την κάλυψη πολύ βασικών αναγκών.

Μύθος 3ος: “Τα πράγματα βελτιώνονται συνεχώς”

Ανισότητες: Οι δείκτες οικονομικής ανισότητας έχουν επιδεινωθεί.

Φτώχεια: Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας έχει αυξηθεί κατά περίπου 2 μονάδες επί ΝΔ.

Κατά κεφαλήν εισόδημα: Η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν οι μόνες χώρες όπου τα τελευταία 20 χρόνια το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη μείωση κατά 5%. Θα πείτε είναι η κρίση. Κι όμως, είναι από το 2019 μέχρι και σήμερα που ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στη χώρα μας μειώθηκε κατά 1,1%.

Η μόνη αλήθεια μέσα σε αυτόν τον μύθο είναι ότι τα πράγματα όντως βελτιώνονται, και μάλιστα θεαματικά, για τα κέρδη των εισηγμένων: 11,5 δισ. το 2024. Χρονιά ρεκόρ. 7,5 δισ. στο 9μηνο φέτος. Πιθανό και νέο ρεκόρ. Μιλάμε για δεκαπλασιασμό κερδών την τελευταία πενταετία. Ένα ατελείωτο πάρτι».

Στη συνέχεια ανέφερε πως «υπάρχουν όμως και μερικές αλήθειες που αποκαλύπτει αυτός ο προϋπολογισμός:

Πρωτογενές πλεόνασμα: Μέσα σε δύο χρονιές έχει καταγραφεί υπερπλεόνασμα που αγγίζει τα 10 δισ. Ευρώ, τα οποία έχουν διακρατηθεί χωρίς λόγο από την ελληνική οικονομία, από τα λαϊκά νοικοκυριά, από τις κοινωνικές δαπάνες.

Μέσα σε δύο χρονιές έχει καταγραφεί υπερπλεόνασμα που αγγίζει τα 10 δισ. Ευρώ, τα οποία έχουν διακρατηθεί χωρίς λόγο από την ελληνική οικονομία, από τα λαϊκά νοικοκυριά, από τις κοινωνικές δαπάνες. Κοινωνικό κράτος: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Δαπάνες για την κοινωνική στήριξη (οικογενειακά επιδόματα, στεγαστικό επίδομα, αναπηρικά κλπ) μειώνονται και απόλυτα και ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρόλο που η φτώχεια αυξάνεται.

Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Δαπάνες για την κοινωνική στήριξη (οικογενειακά επιδόματα, στεγαστικό επίδομα, αναπηρικά κλπ) μειώνονται και απόλυτα και ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρόλο που η φτώχεια αυξάνεται. Υγεία : Στα ίδια επίπεδα περίπου οι δαπάνες το 2026 σε σχέση με το 2025. Όταν, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 73% των πολιτών δεν είναι ικανοποιημένοι από το δημόσιο σύστημα υγείας. Όταν η Ελλάδα είναι πρώτη σε ακάλυπτες ανάγκες υγείας. Όταν έχουμε πολύ χαμηλό -ένα από τα χαμηλότερα στον ΟΟΣΑ- ποσοστό χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας και εξαναγκαστικά από τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες. Και αυτοί οι δείκτες χειροτέρεψαν επί ΝΔ.

: Στα ίδια επίπεδα περίπου οι δαπάνες το 2026 σε σχέση με το 2025. Όταν, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 73% των πολιτών δεν είναι ικανοποιημένοι από το δημόσιο σύστημα υγείας. Όταν η Ελλάδα είναι πρώτη σε ακάλυπτες ανάγκες υγείας. Όταν έχουμε πολύ χαμηλό -ένα από τα χαμηλότερα στον ΟΟΣΑ- ποσοστό χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας και εξαναγκαστικά από τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες. Και αυτοί οι δείκτες χειροτέρεψαν επί ΝΔ. Παιδεία : Έχουμε φτάσει Δεκέμβρη με πάνω από 10.000 κενά στα σχολεία, τα οποία λειτουργούν με υπεράριθμα τμήματα και έλλειψη ειδικοτήτων, ενώ τα ολοήμερα υπολειτουργούν.

: Έχουμε φτάσει Δεκέμβρη με πάνω από 10.000 κενά στα σχολεία, τα οποία λειτουργούν με υπεράριθμα τμήματα και έλλειψη ειδικοτήτων, ενώ τα ολοήμερα υπολειτουργούν. Στέγη: Έχουμε τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα νοικοκυριά ξοδεύουν σχεδόν το 40% του εισοδήματος για τις ανάγκες της στέγης. Και η ΝΔ φοροελαφρύνει τους μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων».

Κλείνοντας την ομιλία της η κ. Αχτσιόγλου τόνισε ότι «η ΝΔ εκπροσωπεί το 1/5 της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι σηκώνουν το βάρος της χυδαίας κερδοσκοπίας των λίγων και η πίεση στις πλάτες τους αυξάνεται, ενώ η κυβέρνηση βάζει πλάτες στον ''Φραπέ''. Σήμερα απαιτείται ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο, με φορολόγηση του πλούτου, με στήριξη του κοινωνικού κράτους, με μείωση των εξοπλιστικών δαπανών, με στρατηγική αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Προτεραιότητες δηλαδή και σχέδιο που μόνο μια νέα αριστερή προοδευτική πολιτική πλειοψηφία μπορεί να προτάξει και να υλοποιήσει».

{https://www.youtube.com/watch?v=6OzVeMTXqN0}

Στη δευτερολογία της η κ. Αχτσιόγλου υπενθύμισε στον κ. Πετραλιά την ευθύνη της ΝΔ για τη χρεοκοπία της χώρας, για τη φτωχοποίηση των εργαζομένων και για την ανθρωπιστική κρίση την περίοδο 2010 – 2014.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς είπε ότι ο μέσος μισθός το 2020 ήταν πέντε χιλιάδες ευρώ μικρότερος από το 2025, ενώ «το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, που είναι ο κατεξοχήν δείκτης σύγκλισης, το 2019 με το 2026 έχει αυξηθεί 15,7% στη χώρα μας και στην Ευρωζώνη 5%. Άρα συγκλίνουμε» σημείωσε ο κ. Πετραλιάς.

«Επειδή ανέφεραν η κυρία Αχτσιόγλου και η κυρία Τσαπανίδου πριν ότι οι Έλληνες, το 2019, ζούσαν καλύτερα και ότι τα πραγματικά εισοδήματα μειώνονται, στις 25 Νοεμβρίου, πριν λίγες μέρες, η Eurostat έβγαλε αύξηση 22,3% των πραγματικών εισοδημάτων από το 2018 στο 2024. Αυτή ήταν η μεταβολή των πραγματικών με σταθερές τιμές» είπε ο κ. Πετραλιάς.