Ο κ. Τσιάρας, με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις, κάλεσε τους παραγωγούς να αναθεωρήσουν τη στάση τους.

Τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε στην Ολομέλεια της Βουλής για το αγροτικό η κυβέρνηση, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, να σηκώνει το γάντι και να περνά στην αντεπίθεση.

Ο κ. Τσιάρας, κατά την ομιλία του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις, κάλεσε τους παραγωγούς να αναθεωρήσουν τη στάση τους.

«Οι λύσεις δίνονται όταν και οι δυο πλευρές κάθονται στο τραπέζι. Όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς», επεσήμανε ενώ αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τόνισε πως «μπαίνει τέλος στο πανηγύρι των ασύδοτων επιδοτήσεων».

«Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να σας οδηγήσουν να αξιοποιήσετε το δικαίωμα της σιωπής που επικαλέστηκε ο κ. Ξυλούρης», είπε ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ, διερωτήθηκε σκωπτικά για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, «ο κ. Ξυλούρης δεν ήταν αυτός που σύμφωνα με τη δικογραφία κοίταγε τον κ. Πιτσιλή στις τσέπες;».

«Για να ξεκινήσει ένα διάλογος πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις. Θα συνομιλήσετε με υπόδικους;», διερωτήθηκε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, ενώ δριμεία επίθεση εξαπέλυσε και η Έφη Αχτσιόγολου από την Νέα Αριστερά, ρωτώντας τον Κώστα Τσιάρα αν νιώθει ντροπή για τη «Φραπέ και τη γαλάζια ομερτά;».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υφίστατο την περίδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Καταθέτω δημοσιονομικές διορθώσεις που πιάνουν και την περίοδο ΠΑΣΟΚ> Αν θέλετε να μείνετε στη γνωστή υποκρισία δεν είδαμε, δεν ξέραμε τίποτα έρχεται η Κομισιόν και σας λέει αν γνωρίζατε», απάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, καταλογίζοντας σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υποκρισία.

«Είστε το κόμμα των νεκρών, των ΑΦΜ, των γαλάζιων ακρίδων της κλεψιάς», κατήγγειλε την κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Δημήτρης Νατσιός, υπογράμμισε πως «οι αγρότες δεν είναι τζιτζήδες και τζιτζιφιόγκοι, είναι οργισμένοι».