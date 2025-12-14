«Αντιμετώπισε τον δράστη με γυμνά χέρια» σχολιάζουν τα μέσα της Αυστραλίας.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social, δείχνει έναν άνδρα να αφοπλίζει τον ένα δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ.

Πρόκειται για τον Ahmed El Ahmad, ένα 43χρονο Μουσουλμάνο πατέρα δύο παιδιών και ιδιοκτήτη καταστήματος φρούτων στο Sutherland, που αφόπλισε τον έναν από τους δύο τρομοκράτες κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Σίδνεϊ.

«Αντιμετώπισε τον δράστη με γυμνά χέρια» σχολιάζουν τα τοπικά μέσα, επισημαίνοντας πως ο Ahmed El Ahmad «τραυματίστηκε σοβαρά, διακινδυνεύοντας τη ζωή του για να σταματήσει την αιματοχυσία».

{https://x.com/BabakTaghvaee1/status/2000204862269632822}

Ποιος είναι ο 43χρονος που έσπευσε να βοηθήσει

«Προς εκείνους τους ακροδεξιούς εξτρεμιστές- είτε στην Πολωνία είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε αλλού- που ισχυρίζονται ότι όλοι οι μετανάστες είναι κακοί και πρέπει να τιμωρούνται συλλογικά: αυτή είναι η πραγματικότητα που αγνοείτε. Ένας μετανάστης βοήθησε όταν είχε τη μεγαλύτερη σημασία. Ένας μετανάστης έσωσε ζωές. Μην ομαδοποιείτε τους ανθρώπους με βάση την καταγωγή. Κρίνετε τα άτομα από τις πράξεις τους. Το συλλογικό μίσος δεν είναι δύναμη. Είναι άγνοια. Ahmed, είσαι ήρωας» γράφουν στα social.

Στο τηλεοπτικό δίκτυο «7NEWS», μίλησε ένας άνδρας με το όνομα Μουσταφά, φανερώνοντας ότι ο πολίτης που παρενέβη είναι ο 43χρονος ξάδελφός του. Όπως ανέφερε, ο 43χρονος δεν είχε καμία εμπειρία με όπλα και βρέθηκε τυχαία στο σημείο, όταν αποφάσισε να ρισκάρει τη ζωή του για να αντιμετωπίσει τον ένοπλο. Ο 43χρονος φέρεται να τραυματίστηκε δύο φορές από πυρά- πιθανότατα του δεύτερου δράστη- και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία. «Βρίσκεται στο νοσοκομείο και δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς τι συμβαίνει», δήλωσε στο 7NEWS ο ξάδελφός του.

{https://www.youtube.com/watch?v=SJtq75x_IWA}

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει την στιγμή κατά την οποία ο άνδρας πλησιάζει τον ένοπλο από πίσω, την ώρα που εκείνος πυροβολούσε αδιακρίτως προς πολίτες που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Στο υλικό φαίνεται να τον ακινητοποιεί, να του αποσπά το όπλο και να το στρέφει προς το μέρος του, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει έρποντας πριν τραπεί σε φυγή προς τον δεύτερο ένοπλο, ο οποίος συνέχιζε να πυροβολεί.

Αφού αφόπλισε τον δράστη, ο άνδρας σήκωσε τα χέρια ψηλά, προκειμένου να καταστήσει σαφές σε τυχόν αστυνομικούς που βρίσκονταν κοντά ότι δεν αποτελούσε απειλή. Στη συνέχεια, άφησε το όπλο στο έδαφος και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Νέο βίντεο

{https://x.com/visegrad24/status/2000234364870001078}