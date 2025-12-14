Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι απαιτείται διαφάνεια και αξιακός κώδικας. «Βεβαίως δεν είμαστε όλοι ίδιοι και καθένας και μέσα στα κόμματα, οφείλει να κάνει την αυτοκριτική του».

«Οι επενδύσεις στη ναυτιλία και στις λιμενικές υποδομές είναι, κατά την άποψή μου, μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη», υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο Υπουργός, μιλώντας για τη συμβολή της ναυτιλίας και των λιμενικών υποδομών στον συνολικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, είπε χαρακτηριστικά:

«Πιστεύω ειλικρινώς και βλέπω ότι η θάλασσα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας και τους συμπατριώτες μας. Η νησιωτικότητα, επίσης.

Κατά το παρελθόν, οι πόλεις που χτίστηκαν γύρω από τη θάλασσα και διέθεταν λιμάνια, όπως και τα νησιά με τις υποδομές τους, μπόρεσαν να στηρίξουν το εμπόριο και πολλά χρόνια αργότερα, τον τουρισμό.

Η ναυτιλία οδήγησε τη χώρα στο να μεγαλουργήσει στο παρελθόν. Στα 51 χρόνια της μεταπολίτευσης επενδύσαμε, σε έναν βαθμό, στο να διορίσουμε τα παιδιά μας στο ελληνικό δημόσιο. Σήμερα, αυτό το μοντέλο έχει ξεπεραστεί από τις περιστάσεις και πρέπει να το μετασχηματίσουμε, όπως κάνουμε συνολικά στην οικονομία.

Πρέπει να στραφούμε ξανά στα επαγγέλματα και στο οικοσύστημα που μπορεί να χτιστεί γύρω από τη θάλασσα, τα λιμάνια, τα νησιά και τις πόλεις που βρέχονται από αυτήν. Αυτά μπορούν να δώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην ελληνική οικονομία, καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας και να αποτελέσουν απάντηση στις αγωνίες της επόμενης γενιάς, δίνοντάς της αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον, εδώ στη χώρα μας. Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία είναι η πρώτη στον κόσμο και δείχνει τον δρόμο για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε το οικοσύστημα γύρω από αυτήν, ακόμα καλύτερα».

Στη συνέχεια, παρουσίασε τον χρηματοδοτικό σχεδιασμό του υπουργείου για τα επόμενα χρόνια. Όπως τόνισε: «Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συνολικά στην κυβέρνηση, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε, μέσα από διαπραγμάτευση, να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για μια σταθερή, ουσιαστική και παραγωγική οικονομία. Από τα ταμεία που χρηματοδοτούν το Υπουργείο Ναυτιλίας, το ΤΑΜΕΥ, το ταμείο για τη μεταναστευτική πολιτική, το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ, τις επενδύσεις σε άγονες γραμμές και το μεταφορικό ισοδύναμο, την υδροδότηση των νησιών και το RRF, εκκινώντας από το 2026 και στα επόμενα χρόνια, οι επενδύσεις θα φτάσουν τα 1 δισ. 498 εκατ. ευρώ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε πίσω και δεν πρόκειται, τα ακριτικά μας νησιά, τις παραμεθόριες περιοχές και τις πόλεις με λιμάνια, που κάποτε γνώρισαν ακμή. Στόχος μας είναι να επανενεργοποιήσουμε αυτές τις περιοχές, ώστε γύρω από τα επαγγέλματα της θάλασσας να δημιουργηθούν κόμβοι ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, που θα στηρίξουν τις τοπικές οικονομίες και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές».

Αναφερόμενος στον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος, είπε: «Συμφωνήσαμε για σχεδόν 500 προσλήψεις λιμενικών το 2026, γιατί τους χρειαζόμαστε. Τα master plan για όλα τα λιμάνια της χώρας θα προχωρήσουν. Το Λιμενικό Σώμα και οι άντρες και οι γυναίκες του δικαιούνται ένα νέο, σύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων. Ο σημερινός θάλαμος επιχειρήσεων είναι παρωχημένος. Μέσα από το ΑΙΓΙΣ 2 θα προχωρήσουμε σε νέα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, μεγαλύτερα των 80 μέτρων, ικανά να επιχειρούν κάτω από την Κρήτη, στο Λιβυκό Πέλαγος και όπου χρειαστεί. Παράλληλα, θα αποκτηθούν μικρότερα καταδιωκτικά σκάφη, καθώς και μη επανδρωμένα πλωτά, υποβρύχια και εναέρια μέσα. Η πατρίδα μας έχει θαλάσσια σύνορα. Δεν είναι χώρος, είναι χώρα και οφείλουμε να την υπερασπιστούμε».

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης των μικρών νησιών: «Κάθε νησί που βρίσκεται στην άγονη γραμμή, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα έχει τη στήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι επενδύσεις σε αφαλατώσεις, λιμάνια, λιμενοβραχίονες και αγκυροβόλια μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ταυτότητα του κάθε τόπου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης λιμανιών που έμειναν πίσω τις τελευταίες δεκαετίες: «Μεγάλα λιμάνια τα οποία έμειναν πίσω τις τελευταίες δεκαετίες, όπως είναι και το λιμάνι της Πάτρας, πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα τα αξιοποιήσουμε, να δούμε τι γίνεται με τον Αστακό. Και βέβαια και άλλα λιμάνια, όπως ο Βόλος, όπως η Καβάλα. Άλλα λιμάνια στην Αττική, όπως είναι η Ελευσίνα, θα δώσουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε και να προχωρήσουμε τις μαρίνες, οι οποίες στο κομμάτι του τουρισμού φέρνουν πολύ μεγάλα έσοδα. Και όλα αυτά να μην φεύγουν στο εξωτερικό, να γυρίζουν εδώ πίσω, στις τοπικές οικονομίες. Να γυρίζουν στους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να έχουν μέρισμα αυτής της ανάπτυξης».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός τόνισε: «Βεβαίως απαιτείται διαφάνεια. Βεβαίως απαιτείται αξιακός κώδικας. Βεβαίως δεν είμαστε όλοι ίδιοι και καθένας και μέσα στα κόμματα, οφείλει να κάνει την αυτοκριτική του. Απαιτούνται όμως σοβαρότητα, μέτρο και εγκράτεια. Απαιτείται σεβασμός στους συνομιλητές και σε όσους πρεσβεύουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Πιστεύω ότι για να είναι η χώρα ισχυρή και να αντέξει στο μέλλον με αισιοδοξία, πρέπει να μάθουμε να ανεχόμαστε το διαφορετικό και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτό που πολλές φορές είναι εύκολο ή θελκτικό να ειπωθεί, επιστρέφει ως boomerang την επόμενη μέρα. Στη διάρκεια καθορίζεται η αξία μας, τόσο ως προς τον αξιακό κώδικα όσο και ως προς τις αρχές και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε».