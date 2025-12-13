Για ποιο λόγο βρίσκεται και πάλι στο πλατό.

Μια αναπάντεχη τροπή παίρνει το αποψινό (13/12) επεισόδιο του «The Voice», καθώς ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας κράτησε την Έλενα Παπαρίζου μακριά από την καρέκλα της κριτικής επιτροπής. Κατά την έναρξη του τελευταίου επεισοδίου της φάσης των Battles, ο παρουσιαστής του «The Voice», Γιώργος Καπουτζίδης, κλήθηκε να εξηγήσει τόσο στο κοινό όσο και στους τηλεθεατές την απουσία της Έλενας Παπαρίζου, γνωστοποιώντας πως η coach μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λίγες μόλις ώρες πριν ανάψουν οι κάμερες και γι΄αυτόν τον λόγο τη θέση της θα καλύψει ο Κωστής Μαραβέγιας.

Παράλληλα, εξήγησε το σκεπτικό της παραγωγής να προχωρήσει κανονικά στη μαγνητοσκόπηση, σεβόμενη την ταλαιπωρία και τα έξοδα των διαγωνιζόμενων που είχαν ταξιδέψει από κάθε γωνιά της Ελλάδας και την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφερε χαρακτηριστικά στην έναρξη του σόου: «Λίγες ώρες πριν από το γύρισμα αυτού του επεισοδίου, των τελευταίων Battles, η Έλενά μας αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πολλές σκέψεις πέρασαν στο τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να ακυρώσουμε, είχε έρθει όμως τόσος κόσμος, γιατί έχουν έρθει διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα αλλά και από την Κύπρο σήμερα. Έχουν κάνει τις πρόβες τους, τους έχουν βγάλει εισιτήρια, έχουν κλείσει τις διαμονές τους. Οπότε σκεφτήκαμε “φίλοι είμαστε, οικογένεια είμαστε, τόσα χρόνια εδώ πέρα, μήπως πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός φίλου;”».

Η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου:

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο @thevoiceofgreece, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…

Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου @panosmouzourakis και ο λατρεμένος μου φίλος @ykapoutzidis. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός @maraveyas, ο Κωστής μου.

Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες.

Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου.

Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή.

Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ!

Τα καλύτερα έρχονται».

