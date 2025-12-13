Η Έλενα Παπαρίζου στέλνει μήνυμα αγάπης στον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος την αντικατέστησε στο «The Voice».

Στο νοσοκομείο παραμένει από το βράδυ της Κυριακής η Έλενα Παπαρίζου, ύστερα από την αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια πρόβας του «The Voice».

Η ίδια με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ενημερώνει ότι θα συνεχίσει να απουσιάζει από τα γυρίσματα, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος την αντικατέστησε στο μουσικό τάλεντ σόου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου:

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο @thevoiceofgreece, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…

Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου @panosmouzourakis και ο λατρεμένος μου φίλος @ykapoutzidis. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός @maraveyas, ο Κωστής μου.

Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες.

Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου.

Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή.

Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ!

Τα καλύτερα έρχονται».

