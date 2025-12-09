Η τραγουδίστρια λιποθύμησε στα γυρίσματα του «The Voice» ενώ ακόμα δεν υπάρχει κάποιο επίσημο ανακοινωθέν για την υγεία της.

Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές της η είδηση ότι η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έγιναν γνωστές μέσα από την εκπομπή «Happy Day» του ALPHA, η δημοφιλής τραγουδίστρια λιποθύμησε κατά τη διάρκεια πρόβας για το The Voice, γεγονός που οδήγησε άμεσα στη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Τα νεότερα για την υγεία της

Όπως αποκάλυψε η ομάδα της εκπομπής, η Έλενα Παπαρίζου από χθες παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και έχει υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων. Οι γιατροί προσπαθούν να εντοπίσουν την ακριβή αιτία του λιποθυμικού επεισοδίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σαφές συμπέρασμα. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί φαίνεται πως συγκλίνουν προς μία συγκεκριμένη πιθανή αιτία, την οποία όμως δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, μεταφέροντας το ρεπορτάζ, ανέφερε:

«Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της πρόβας στο The Voice. Υποβάλλεται σε διάφορες εξετάσεις για να καταλήξουν τι ήταν αυτό που προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο. Συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Θα υπάρξει αντικατάσταση από τον Μαραβέγια. Θα δούμε και τι χρόνος ανάρρωσης θα χρειαστεί. Δεν είναι μια εύκολη περίοδος για την Έλενα και στα προσωπικά της».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deth4516ht29?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά της στο The Voice

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η εκπομπή «Το ’Χουμε» και ο Στέλιος Δρουμαλιάς, η Έλενα Παπαρίζου δεν είχε δώσει κανένα σημάδι αδιαθεσίας κατά τα γυρίσματα του The Voice. Τα συμπτώματα εμφανίστηκαν όταν επέστρεψε στο σπίτι της, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η παραγωγή, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία του talent show, έπρεπε να βρει άμεσα λύση ώστε να μη σταματήσουν τα γυρίσματα. Τη θέση της σήμερα πήρε ο Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος αποδέχθηκε με χαρά την πρόταση, έχοντας άλλωστε υπάρξει coach στο παρελθόν.

Αλλαγές στις προγραμματισμένες εμφανίσεις της

Αλλαγή υπήρξε και στο πρόγραμμα των δημόσιων υποχρεώσεών της. Η Έλενα Παπαρίζου επρόκειτο αύριο να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Περιστερίου — μια εκδήλωση που είχε ήδη αναβληθεί από την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας. Μετά την περιπέτεια της τραγουδίστριας, αποφασίστηκε ότι την παρουσίαση θα αναλάβει η Πέγκυ Ζήνα, ώστε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.