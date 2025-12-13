Πρώην επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου του ΠΑΣΟΚ, μέλος της ΕΕ της ΔΗΜΑΡ, καθηγητής κοινωνιολογίας και συγγραφέας.

Για πολλούς είναι έκπληξη που μεταξύ των ομιλητών για το βιβλίο Τσίπρα την Τρίτη στην Πάτρα είναι και ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Πρώην επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής από το 2017 έως το 2021, αλλά και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ ο καθηγητής κοινωνιολογίας το προηγούμενο διάστημα. Είχε διαφωνήσει «ηχηρά» με το δημοψήφισμα του 2015 και έχει ασκήσει σφοδρή κριτική για πλευρές των πολιτικών του Αλ. Τσίπρα. Ταυτόχρονα, όμως, έχει εξάρει βασικές αριστερές πλευρές της πολιτικής του, ενώ παρέστη στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς.

Συγγραφέας, με τελευταίο του βιβλίο το «Τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050: Μεταδημοκρατία, μεταπολιτική και μετακόμματα» (Εκδόσεις «Αλεξάνδρεια»), ενώ αρθρογραφεί και στο Dnews.

