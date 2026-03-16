Την Τετάρτη η παρουσίαση της «Ιθάκης» στον Έβρο - Ποιοι είναι οι ομιλητές.

Με το βλέμμα στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στη στάση που έχει κρατήσει ως τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απέναντι στον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, μεταβαίνει στην Αλεξανδρούπολη, ο Αλέξης Τσίπρας, στην Αλεξανδρούπολη.

Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει τις θέσεις του για την εξωτερική πολιτική, ετοιμάζοντας μετωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο αποκάλεσε προ ημερών, «γελωτοποιό του βασιλιά» σχετικά με την προσέγγιση του απέναντι στον Πρόεδρο Τραμπ.

Τα μηνύματα Τσίπρα από την Αλεξανδρούπολη

Οι περισσότεροι δημοσιολόγοι που διάβασαν (ή «διάβασαν») την «Ιθάκη», εστίασαν στα σημεία που είχαν πιο «πικάντικο» ενδιαφέρον και άφησαν αδιάβαστο το 10ο κεφάλαιο της, λένε οι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για το κεφάλαιο που έχει ως τίτλο «η Ελλάδα ψηλότερα» και σε αυτό ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται διεξοδικά στο πως σκέφτεται τη θέση της χώρας σε αυτό το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Από την Αλεξανδρούπολη, την Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρα αναμένεται να αναλύσει διεξοδικά την πρότασή του για μια «Νέα Εθνική Πυξίδα» εστιάζοντας στις τελευταίες δραματικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Στην πραγματικότητα, πρόσωπα που συνομιλούν μαζί του αναφέρουν ότι θα σταθεί στο δίλημμα της εποχής, το οποίο θεωρεί πως είναι «εθνική υποτέλεια ή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» - βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να διατηρήσει σε υψηλούς τόνους την κριτική προς την κυβέρνηση, με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αλέξης Τσίπρας θα θέσει εκ νέου το ζήτημα «σύμμαχοι ή προστάτες» -όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις- ενώ αναμένεται να παρουσιάσει και σαφείς «κόκκινες γραμμές» - ως προς τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Όπως λένε οι συνεργάτες του, ο κ.Τσίπρας σκοπεύει να σκιαγραφίσει μια αντιπολεμική αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστική γραμμή για την εξωτερική πολιτική. Θα σταθεί καθαρά κατά του πολέμου και υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης, ενώ θα τοποθετηθεί με σαφήνεια για το ζήτημα της ασφάλειας των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ιδιαίτερα με τις απειλές κατά της Κύπρου από το Ιράν. Παράλληλα θα στείλει σαφές μήνυμα κατά του πολέμου και υπέρ της εκπόνησης μίας εξωτερικής πολιτικής πραγματικά πολυδιάστατης και βασισμένης στο διεθνές δίκαιο.

Παρέμβαση για την ακρίβεια

Ταυτόχρονα, ο Αλ.Τσίπρας θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αλυσιδωτή έκρηξη τιμών που έχει είδη ξεκινήσει στη χώρα μας, με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Στο θέμα είχε αναφερθεί και από την Κοζάνη, αλλά και με τη πρόσφατη ανάρτησή του με αφορμή την επεξεργασία του Ινστιτούτου για την Ενεργειακή Δημοκρατία.

Προ ολίγων ημερών, κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για τα ημίμετρα που έχει εξαγγείλει «θεσπίζοντας πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα πρατήρια καυσίμων, όχι όμως στα διυλιστήρια που θα μπορούν να ορίζουν τη τιμή εκκίνησης στην όλη αλυσίδα κατά βούληση. Και όπως σε κάθε πληθωριστική κρίση, έτσι και τώρα τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν από τον σταθερά υψηλό ΦΠΑ», όπως είχε σημειώσει στην τελευταία του παρέμβαση.

«Και έτσι ο νέος πόλεμος θα είναι ακόμα ένα πρόσχημα για ακόμα μεγαλύτερη αισχροκέρδεια και ενίσχυση των καρτέλ. Αισχροκέρδεια που δεν περίμενε βέβαια μόνο τους πολέμους. Γιατί το ίδιο συμβαίνει εδώ και καιρό και με την ενεργειακή μετάβαση. Μια μετάβαση η οποία από ευκαιρία για πράσινη ενέργεια και απαγκίστρωση από τα καρτέλ, έγινε ακριβώς το αντίθετο, δημιούργησε μια Ενεργειακή Ολιγαρχία», ήταν, επίσης, τα λόγια που χρησιμοποίησε.

Ο συμβολισμός της Αλεξανδρούπολης

Κατά τους συνεργάτες του, η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Αλεξανδρούπολη έχει και ένα σημαντικό συμβολισμό. Είναι ακριτικός νομός σε μια δύσκολη γεωπολιτική περίοδο, όπου τον ιδιαίτερο γεωπολιτικό της χαρακτήρα ανέδειξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από την αναβάθμιση του λιμανιού αλλά και την κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης (FSRU). Έργο που αναβάθμισε τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και συνολικά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρουν τα ίδια πρόσωπα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως (Πλαταιών & Αμφιπόλεως, Αλεξανδρούπολη).

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Νατάσα Λοΐζου, Σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας

Φώτης Μαλτέζος, Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης

Κατερίνα Μπέρδου, Δικηγόρος

Χάρης Τζήμητρας, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη

Χρήστος Χριστοδούλου, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Γεωργία Σαδανά, Δημοσιογράφος