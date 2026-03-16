«Η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε» τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις αποκαλύψεις για την υπόθεση του Predator.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπος, πως στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών «απέφυγε να δηλώσει κατηγορηματικά «ναι ή όχι», στο ερώτημα αν το ελληνικό κράτος αγόρασε και λειτούργησε μέσω των υπηρεσιών του το Predator, όπως ευθέως είπε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa, κ. Ντίλιαν».

Συνέχισε στην ανακοίνωσή του λέγοντας πως ο Παύλος Μαρινάκης «οχυρώθηκε πίσω από τη διάταξη του Αντεισαγγελέα Ζήση παραγνωρίζοντας ότι μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η υπόθεση αναπέμπεται στη δικαιοσύνη για επιπλέον έρευνα - σημειωτέον και για το αδίκημα της κατασκοπείας. Η υπόθεση συνεπώς «δεν τελείωσε, τελεία», όπως μας ενημέρωσε ο κ. Μαρινάκης».

Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτηρίζει «πραγματικά ακατανόητη τη σπουδή του κ. Μαρινάκη να θεωρήσει «κλεισμένη» μια υπόθεση από την οποία προκύπτουν τόσα αναπάντητα ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια. Δεν θεωρεί σημαντικό ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος το γεγονός ότι τέσσερις ιδιώτες φέρεται να παρακολουθούσαν υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους και να μαθαίνουν κρατικά μυστικά;»

Δειρωτάται επίσης «Είναι για τον κ. Μητσοτάκη «αδιάφορο ζήτημα», όπως δηλώνει ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης;» και κλείνει την ανακοίνωσή του τονίζοντας πως «η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε, τραυματίζοντας το κράτος δικαίου και υπονομεύοντας την ποιότητα της δημοκρατίας».

Μαρινάκης: «Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να κάνει το δικαστήριο»

Σημειώνεται ότι στην κυβέρνηση φαίνεται να επικρατεί μεγάλη αμηχανία για τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα σήμερα κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ντίλιαν και να απαντήσει στο ερώτημα ποιες και πόσες συμβάσεις έχει τελικά υπογράψει ο ιδρυτής της Intellexa με το ελληνικό δημόσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε πως «Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη. Τίποτε περισσότερο. Η Δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει διάταξη που λέει ότι πρώτον, δεν υπήρξε ευθύνη κρατικού φορέα ή λειτουργού. Δεύτερον ότι τέσσερις ιδιώτες μεταξύ αυτών και το πρόσωπο αυτό στο μονομελές, όπου έγινε δίκη σε πρώτο βαθμό, καταδικάστηκαν. Έχει ασκηθεί έφεση. Θα αποφασίσει πάλι η Δικαιοσύνη».

«Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να κάνει το δικαστήριο. Θα τα απαντήσει όλα η Δικαιοσύνη. Στο σκέλος εμπλοκής του κράτους έχει απαντήσει η Δικαιοσύνη και μάλιστα σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο».