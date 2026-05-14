Μετά τις αιτήσεις του πρώην υπουργού για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Χρήστος Σπίρτζης θέτει ερωτήματα, έπειτα από ενημέρωση που είχε για τις αιτήσεις που κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο πρώην υπουργός κατέθεσε δύο αιτήσεις στις 7 Μαΐου. Η μία αφορούσε την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο και προσκόμισε νέα στοιχεία για τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας. Η δεύτερη ήταν να εξαιρεθεί από την εξέταση της αίτησής του και των νέων στοιχείων ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας «δεδομένου του κωλύματός του, λόγω της προσωπικής εμπλοκής του στην υπόθεση, ως πρώην αναπληρωτής επόπτης εισαγγελέας της ΕΥΠ».

Η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη ενημερώθηκε πως και οι δύο αιτήσεις έχουν χρεωθεί στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα και ο πρώην υπουργός θέτει δημοσίως ερωτήματα για αυτήν την εξέλιξη.

«Αν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο, αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», είναι το πρώτο ερώτημα του Χρήστου Σπίρτζη.

Επίσης, διερωτάται για ποιον λόγο χρεώθηκε και η αίτηση εξαίρεσης στον αντιεισαγγελέα, όταν «εκλείπει ο λόγος εξέτασης της αίτησης εξαίρεσης, αν ο κ. Τζαβέλλας έχει ήδη αυτοεξαιρεθεί, παραδεχόμενος το κώλυμά του» και «σε κάθε περίπτωση ο αντεισαγγελέας στερείται αρμοδιότητας, αφού η αίτηση εξαίρεσης οφείλει να εξετασθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο κατά δέσμια αρμοδιότητα;».

Ο Χρήστος Σπίρτζης εκφράζει την ελπίδα ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου να λειτουργήσει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, «να μην δεχθεί να υποκαταστήσει την αρμοδιότητα του Δικαστικού Συμβουλίου», αλλά και «να εξετάσει τα νέα στοιχεία, τις εκτυπώσεις οθόνης από το κινητό μου με απόρρητα emails (που μάλιστα φέρουν και τον χαρακτηρισμό “Απόρρητο”) και τα οποία σε κάθε περίπτωση καταρρίπτουν το σκεπτικό της μη ανάσυρσης».

Η δήλωση του Χρήστου Σπίρτζη

Στις 7 Μαΐου 2026 κατέθεσα δύο Αιτήσεις στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

1) Αίτηση να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, προσκομίζοντας νέα στοιχεία για να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας.

2) Αίτηση να εξαιρεθεί από την εξέταση της Αίτησής μου και των νέων στοιχείων ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλας, δεδομένου του κωλύματός του λόγω της προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση, ως πρώην αν. επόπτης Εισαγγελέας της Ε.Υ.Π. (Άρθρα 14-15 ΚΠΔ).

Κατά την ενημέρωση της πληρεξουσίας μου Δικηγόρου για την πορεία των Αιτήσεών μου, τόσο η Αίτηση Ανάσυρσης από το αρχείο όσο και η Αίτηση Εξαίρεσης έχουν χρεωθεί στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Μπακέλα.

Θέτουμε, λοιπόν, δημόσια τα εξής ερωτήματα:

Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης

της υπόθεσης από το αρχείο;

Αν σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, χρεώθηκε και η αίτηση Εξαίρεσης στον κο Μπακέλα, για ποιο λόγο έγινε αυτό, όταν:

α) εκλείπει ο λόγος εξέτασης της αίτησης εξαίρεσης, αν ο κος Τζαβέλλας έχει ήδη αυτοεξαιρεθεί, παραδεχόμενος το κώλυμά του,

β) σε κάθε περίπτωση ο Αντεισαγγελέας στερείται αρμοδιότητας, αφού η αίτηση εξαίρεσης οφείλει να εξετασθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο κατά δέσμια αρμοδιότητα;

Ελπίζουμε, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Μπακέλας να λειτουργήσει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους και να μην δεχθεί να υποκαταστήσει την αρμοδιότητα του Δικαστικού Συμβουλίου αλλά και να εξετάσει τα νέα στοιχεία, τις εκτυπώσεις οθόνης από το κινητό μου με απόρρητα emails (που μάλιστα φέρουν και τον χαρακτηρισμό “Απόρρητο”) και τα οποία σε κάθε περίπτωση καταρρίπτουν το σκεπτικό της μη ανάσυρσης.

