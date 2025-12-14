«17 μέρες ακόμη να περάσει η χειρότερη χρονιά της ζωής μου» έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Τροχαίο ατύχημα είχε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, το περασμένο Πάσχα, είδε τη ζωή του να αλλάζει ριζικά, όταν κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε γλέντι μια κροτίδα που του έδωσε ένας άνθρωπος που μέχρι τότε θεωρούσε φίλο του, έσκασε στα χέρια του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Άρης Μουγκοπέτρος να χάσει δυο δάχτυλα από το ένα του χέρι.

Σήμερα λοιπόν, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε τροχαίο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στα social media. Στο βίντεο που ανέβασε στα social media ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει τις ζημιές που υπέστη το όχημά του χωρίς ωστόσο να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του τροχαίου.

«Για ακόμη μια φορά είχα Άγιο… Σε ευχαριστώ Παναγιά μου που πάλι έβαλες το χέρι σου. Υ.Γ. 17 μέρες ακόμη να περάσει η χειρότερη χρονιά της ζωής μου…» έγραψε χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος στο βίντεο που δημοσίευσε.