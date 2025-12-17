Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να πάρουν πίσω τις πινακίδες και τα διπλώματά τους για να ταξιδέψουν στις φετινές γιορτές.

Από την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου θα επιστρέφονται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που είχαν αφαιρεθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, με στόχο να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορτών.

Από την επιστροφή εξαιρούνται:

Παραβάσεις που αφορούν στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ ή σε θέσεις ατόμων με αναπηρία (πινακίδες Ρ-71 και Ρ-72).

Εκτέλεση αποφάσεων δικαστικών αρχών.

Η επιστροφή των στοιχείων θα γίνεται μόνο με καταβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου και θα πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 14:00.