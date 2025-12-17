Με τι καιρό θα κυλήσει η τελευταία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα 2025, η νέα πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Ο καιρός των Χριστουγέννων 2025 συνεχίζει να δυσκολεύει τους μετεωρολόγους ως προς τα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται με τον Θοδωρή Κολυδά να τονίζει σε νέα του ανάρτηση το σημείο «κλειδί» που προκαλεί διχογνωμία για τις καιρικές συνθήκες με τις οποίες θα γιορτάσουμε την γέννηση του Θεανθρώπου.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του STAR το Ευρωπαϊκό Κέντρο ECMWF «βλέπει» ένα αυτόνομο, ψυχρό και δυναμικό ανώτερο σύστημα στη Μεσόγειο, ενώ το αμερικανικό μοντέλο GFS διατηρεί πιο μεταβατική κυκλοφορία, χωρίς πλήρη αποκοπή και με ηπιότερο θερμοδυναμικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά η «διαφορά στα 500 hPa εξηγεί γιατί τα δύο μοντέλα δίνουν διαφορετική ένταση και κατανομή των φαινομένων στα χαμηλότερα στρώματα» καθιστώντας επισφαλή κάθε πρόγνωση.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

? OI ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ (500HpA)

✅Την Παραμονή των Χριστουγέννων το ECMWF “βλέπει” ένα αυτόνομο, ψυχρό και δυναμικό ανώτερο σύστημα στην καρδιά της Μεσογείου. Αντίθετα το GFS διατηρεί πιο μεταβατική κυκλοφορία, χωρίς πλήρη αποκοπή και με σαφώς ηπιότερο θερμοδυναμικό αποτύπωμα.

✅Αυτή η απόκλιση στα 500 hPa είναι κρίσιμη, γιατί εξηγεί γιατί τα δύο μοντέλα μπορούν να δίνουν διαφορετική ένταση και χωρική κατανομή φαινομένων στα χαμηλότερα στρώματα τις επόμενες ημέρες. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και απο το χθεσινό μας άρθρο στην ιστοσελίδα μου

{https://x.com/KolydasT/status/2001249990727905583}

Η εκτίμηση Κολυδά μέχρι την προπαραμονή Χριστουγέννων 2025

Παράλληλα, σε νέα του ανάρτηση ο κ. Κολυδάς αναφέρεται και στα θερμοκρασιακά δεδομένα και για το αν διαφαίνονται βροχές στον ορίζοντα. Όπως σημειώνει «Έως και τα Χριστούγεννα στο θερμοκρασιακό πεδίο δεν διαφαίνονται ουσιαστικές αποκλίσεις. Οι τιμές φαίνεται να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για ακραίες καταστάσεις.Το ίδιο ισχύει για τους ανέμους. Το κύριο σημείο αβεβαιότητας αφορά τις βροχοπτώσεις, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εξακολουθούν να διαφοροποιούνται ως προς τη θέση και την ακριβή τροχιά ενός επιφανειακού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Μικρές μετατοπίσεις του συστήματος αυτού είναι ικανές να αλλάξουν αισθητά την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα μας. Τα μοντέλα συμφωνούν μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου, ενω αργότερα οι προγνώσεις παραμένουν επισφαλείς»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/KolydasT/status/2001290916481388800}

{https://www.youtube.com/watch?v=3llib8bG9Gc}