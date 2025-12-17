Το καιρικό μοτίβο γίνεται πιο χειμωνιάτικο. Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Ανοίγει ο δρόμος προς τις κακοκαιρίες από τις επόμενες ημέρες, θα μας έρθουν από τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη και θα φέρουν αρκετές βροχές χαμηλά και πολλά χιόνια στα βουνά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, μάλιστα, δεν αποκλείεται κοντά στην αλλαγή του έτους να δούμε το χιόνια να κατεβαίνει και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αναλυτικά, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε κάτω από την επίδραση υψηλής βαρομετρικής πίεσης, τις επόμενες ημέρες όμως θα δούμε να χάνει από τις δυνάμεις του αυτό το πεδίο και να ανοίγει ο δρόμος προς τις κακοκαιρίες. Πρώτα από τα κεντρικά τμήματα της Μεσογείου και από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής και καθώς θα περνούν οι ημέρες θα βλέπουμε πλέον η κυκλοφορία να αλλάζει και να έρχονται πιο ψηλές αέριες μάζες από Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, να πέφτει και η θερμοκρασία και οι βροχές να μετατρέπονται σε χιόνια, πρώτα στα βουνά μας, ίσως και σε πιο χαμηλά υψόμετρα προς το τέλος του χρόνου.

Σήμερα Τετάρτη δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο. Λίγα τα σύννεφα, που θα εστιάζουν κυρίως προς την πλευρά του Αιγαίου. Θα έχουμε και ένα πέρασμα από λίγες αραιές συννεφιές από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Οι βοριάδες επιμένουν μέσα στο Αιγαίο, θα φθάσουν τα 5-6 Μποφόρ, με έμφαση την περιοχή των Κυκλάδων, γύρω από την Κρήτη, προς τα δυτικότερα τμήματα του Αιγαίου μέχρι τα Κύθηρα.

Στον αντίποδα, προς το Ιόνιο οι άνεμοι σιγά-σιγά αλλάζουν διεύθυνση, γυρίζουν σε νοτιάδες και αυτό σημαίνει ότι μας προσεγγίζουν πιο χαμηλές βαρομετρικές πιέσεις από την πλευρά της Ιταλίας. Θα αρχίσει δηλαδή ο καιρός σιγά-σιγά να γίνεται πιο βροχερός και συννεφιασμένος τα επόμενα 24ωρα, κυρίως από το Σάββατο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οσον αφορά τις θερμοκρασίες, το πρωί συναντάμε αρνητικές θερμοκρασιακές τιμές γύρω από τη Λάρισα, στο Νευροκόπι, στη Θεσσαλονίκη το πρωί το θερμόμετρο είναι κοντά στους 0, όπως και σε Φλώρινα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα κ.λπ. Προς το μεσημέρι ο υδράργυρος ανεβαίνει, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 16-18 βαθμούς Κελσίου. Σε περιοχές ωστόσο όπου το πρωί κυριαρχούν ομίχλες, θα δυσκολευτεί και ο υδράργυρος να ανέβει: Θεσσαλία, Ηπειρος, Μακεδονία, Πελοπόννησος. Εκεί οι θερμοκρασίες θα είναι κοντά στους 12-14 βαθμούς.

Στην Αττική, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα. Θα έχουμε όμως και κάποια περάσματα από αραιές συννεφιές - ίσως είναι λίγο πιο πυκνές γύρω από την Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη. Ανεμοι με ισχυρές εντάσεις, κοντά σε 6 Μποφόρ, θα επικρατήσουν στον Νότιο Ευβοϊκό και στο Κάβο Ντόρο. Θερμοκρασιακά, το κρύο θα είναι πολύ το πρωί, για να φθάσουμε κοντά στους 16-17 βαθμούς στο κέντρο της πόλης,.

Παρόμοια κατάσταση προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσει η ηλιοφάνεια να επικρατήσει το μεσημέρι και να διαλύσει τις ομίχλες, φθάνοντας τον υδράργυρο κοντά στους 12-13 βαθμούς. Νωρίς το πρωί στα προάστια της πόλης δεν αποκλείεται να συναντάμε ακόμα και συνθήκες παγετού, μέχρι να βγει ο ήλιος. Λίγα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους καθώς σιγά-σιγά θα διαλύονται αυτές οι ομίχλες.

Μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνουν σταθερές οι καιρικές συνθήκες.

Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο

Από το Σάββατο όμως, αλλάζει το σκηνικό. Από το μεσημέρι του Σαββάτου αλλά και την Κυριακή θα δούμε αρκετές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα εστιάζονται κυρίως στη δυτική, κεντρική. νότια και ανατολική χώρα.

Τα φαινόμενα θα είναι πιο πολλά και πιο έντονα από το ύψος περίπου της Λαμίας και πιο νότια. Κεντρικό, νότιο Ιόνιο, η περιοχή της Πελοποννήσου με έμφαση θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο και η Αττικοβοιωτία μαζί με την Εύβοια φαίνεται ότι θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι ισχυρά και απαιτείται προσοχή.

Ανοίγει ο δρόμος μετά από αυτή την κακοκαιρία να ακολουθήσουν κι άλλες που αρχικά θα δώσουν αρκετές βροχές και στη συνέχεια χιόνια ακόμα και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αν δεν αλλάξουν τα προγνωστικά στοιχεία, θα πάμε κοντά στην αλλαγή του χρόνου με πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο.

Χριστούγεννα με αρκετές βροχές

Παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα και την επομένη φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές. Θα περάσει μία κακοκαιρία, η οποία θα είναι κατά κύριο λόγο φθινοπωρινού τύπου, δηλαδή θα δώσει πολλές βροχές χαμηλά. Τα χιόνια θα είναι κυρίως στα ψηλά βουνά μας. Σιγά-σιγά θα πέφτει η θερμοκρασία και το σκηνικό θα γίνεται πιο χειμωνιάτικο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df08rz8ryeup?integrationId=40599y14juihe6ly}