Με καλοκαιρία θα κυλήσει η εβδομάδα με λίγες βροχές να σημειώνονται το Σάββατο, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα για τα Χριστούγεννα.

Τι κι αν διανύουμε τα μέσα Δεκέμβρη και είμαστε παραμονές Χριστουγέννων; Ο καιρός κινείται σε συνθήκες καλοκαιρίας με τον χειμώνα ακόμα να μην μας έχει «δείξει τα δόντια» του. Με ανάρτησή του στο ιστολόγιο του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος μας δίνει την πρόγνωσή τους για τις επόμενες μέρες. Όπως σημειώνει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία για τις επόμενες ημέρες φέρνει τριήμερο ηλιοφάνειας (17-19/12) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με σχετικά ήπιους ανέμους και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή.

Σύμφωνα με τον Ζιακόπουλο, οι άνεμοι θα παραμείνουν μέτριοι (έως 5 μποφόρ), ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές. Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου ενδέχεται να σημειωθεί αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια, χωρίς ωστόσο να αλλάξει σημαντικά η θερμοκρασία. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι αριθμητικές προγνώσεις δείχνουν αυξημένη αβεβαιότητα λόγω της απόστασης των ημερών, με πιθανές διαφοροποιήσεις στις επόμενες εκτιμήσεις έως και 60-70% σε σχέση με τις τρέχουσες προβλέψεις.

Γιατί δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη ο καιρός των Χριστουγέννων

Ο κ. Ζιακόπουλος τονίζει ότι οι επόμενες ημέρες θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων. Όπως σημειώνει «Τα μοντέλα της αριθμητικής πρόγνωσης καιρού είναι και λίγο λωτοφάγα. Με την πάροδο των ημερών, στη μνήμη τους οι αρχικές συνθήκες ξεθωριάζουν και δεν είναι τυχαίο ότι οι προγνώσεις για την 6η ή 7η ημέρα καθημερινά διαφοροποιούνται σε ποσοστά 60 με 70%, σε σχέση με τις προγνώσεις της προηγούμενης ημέρας. »

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο διατηρεί το Β-ΒΑ ρεύμα στη χώρα μας και κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της. Ένα βαρομετρικό χαμηλό στις ακτές της Τυνησίας, κινούμενο βορειοανατολικά, θα στρέψει τους ανέμους στο Ιόνιο σε ΝΑ με ένταση η οποία στα ανοιχτά του πελάγους θα φθάσει τα 5 μποφόρ. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), βροχές δεν προβλέπονται και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές της θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2 με 4 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής, αλλά οι ελάχιστες τιμές θα παραμείνουν χαμηλές.

Το τριήμερο Τετάρτης - Παρασκευής (17-19/12), δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Σάββατο (20/12), αναμένεται αρκετή συννεφιά στη χώρα και μάλιστα στις κεντρικές και κυρίως στις νότιες περιοχές της δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ στα βόρεια και ΝΑ στα νότια με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.