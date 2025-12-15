Ο Θοδωρής Κολυδάς παίρνει θέση για τον καιρό των Χριστουγέννων, πού πρέπει να εστιάσουμε για να ξέρουμε με ακρίβεια ποια φαινόμενα αναμένονται.

Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων με άπαντες να ενδιαφέρονται για το καιρό που θα επικρατήσει τις γιορτινές μέρες ώστε να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Με νέα του ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει μια νέα αναφορά για τι πρέπει να περιμένουμε καιρικά ανήμερα Χριστουγέννων ήτοι 25 Δεκεμβρίου.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος του STAR αρχίζει σταδιακά να ξεκαθαρίζει το γενικό σκηνικό, όμως η τελική εικόνα για ανήμερα τα Χριστούγεννα δεν είναι ακόμη «κλειδωμένη». Η βασική παράμετρος που καθορίζει την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών είναι η θέση ενός επιφανειακού χαμηλού συστήματος στην Κεντρική Μεσόγειο: αν αυτό βρεθεί πιο δυτικά ή πιο ανατολικά, μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον καιρό την 25η Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις από δύο προγνωστικά μοντέλα που παρουσιάζονται από τον ίδιο, ο καιρός τις ημέρες των Χριστουγέννων φαίνεται γενικά καλός, με καλές θερμοκρασίες, παροδικές βροχές μετά το Σάββατο και χωρίς ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Ωστόσο, παραμένουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα για τον καιρό ανήμερα των Χριστουγέννων, και αυτό οφείλεται στην ευαισθησία της πρόγνωσης στη θέση του βαρομετρικού συστήματος στη Μεσόγειο. Έτσι, ενώ μπορούμε να έχουμε ήδη μια ικανοποιητική γενική εικόνα για την αύρα των Χριστουγέννων, η τελική πρόβλεψη για ανήμερα παραμένει ρευστή και εξαρτώμενη από μικρές μετατοπίσεις στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία τις επόμενες ημέρες.

{https://www.facebook.com/reel/1403627928059701}

Η ανάρτηση Κολυδά

Παρότι αρχίζει να ξεκαθαρίζει το σκηνικό του καιρού για τις ημέρες των Χριστουγέννων, για ανήμερα τα Χριστούγεννα υπάρχουν αρκετές διαφορές. Η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που υπάρχει στη Κεντρική Μεσόγειο, παίζει μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση του καιρού ανήμερα των Χριστουγέννων. Μπορούμε πάντως από σήμερα να έχουμε μια ικανοποιητική -αλλά γενική - εικόνα του καιρού που θα κυλήσει με καλές θερμοκρασίες, παροδικές βροχές μετά το Σάββατο και χωρίς ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους.

{https://x.com/KolydasT/status/2000507886271660494}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες ο μετεωρολόγος του STAR είχε αναφέρει για τον καιρό των Χριστουγέννων ότι «Οι προγνώσεις είναι επισφαλείς τόσο στη θερμοκρασία όσο και –πολύ περισσότερο– στον υετό, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Γι’ αυτό και κάθε αναφορά σε “συγκεκριμένο καιρό Χριστουγέννων” αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφύλαξη. Τα ensembles δείχνουν το εύρος των πιθανών εξελίξεων, όχι την τελική έκβαση. Απαιτείται επιφύλαξη και επαναξιολόγηση τις επόμενες ημέρες, καθώς όσο πλησιάζουμε στις γιορτές τα προγνωστικά μπορούν να διαφοροποιηθούν αισθητά». Από τις 17–18 Δεκεμβρίου και μετά, όμως, η προβλεψιμότητα μειώνεται αισθητά. Παρατηρείται έντονη διασπορά των σεναρίων, με ορισμένα να οδηγούν σε εισβολή ψυχρότερων αέριων μαζών και άλλα να διατηρούν ηπιότερες συνθήκες. Η αυξανόμενη απόσταση μεταξύ των καμπυλών είναι το κλασικό σημάδι ότι η ατμόσφαιρα εισέρχεται σε περίοδο χαμηλής προβλεψιμότητας. Ο Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει ότι βρισκόμαστε περίπου δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, διάστημα μεγάλο σε μετεωρολογικούς όρους. Η εξέλιξη των συστημάτων στην Κεντρική Μεσόγειο μπορεί ακόμη να αλλάξει την τελική εικόνα, καθώς τυχόν ενίσχυση χαμηλών σε αυτή την περιοχή θα μπορούσε να στρέψει περισσότερα υετοφόρα συστήματα προς την Ελλάδα.

«Μετά τις 17–18 Δεκεμβρίου η αβεβαιότητα αυξάνεται απότομα, η διασπορά των μελών ανοίγει και η ακριβής τροχιά του χαμηλού γίνεται πολύ δύσκολο να προβλεφθεί.Η πρώτη διαταραχή κάνει την πρώτη ουσιαστική ανατολική – βορειοανατολική μετατόπιση από τις 16/12 και μετά και από τις 17 Δεκεμβρίου η διαταραχή (trough) έχει μετακινηθεί πλέον προς κεντρική Μεσόγειο / νότια Ιταλία.Εδώ ξεκινά η διάσπαση της προβλεψιμότητας της ατμόσφαιρας. Κάποια σενάρια θέλουν το σύστημα να ανεβαίνει γρήγορα προς Ελλάδα, άλλα να καθυστερεί ή να παραμένει νοτιότερα. Από τις 18-20 Δεκεμβρίου το ανώτερο χαμηλό έχει πλέον φτάσει στο υψόμετρο της Ελλάδας, νότια–νοτιοδυτικά της Κρήτης και μεγάλο μέρος της χώρας επηρεάζεται. Είναι η φάση όπου τα σενάρια στα ENS αρχίζουν πραγματικά να “ανοίγουν” Άλλα δίνουν κακοκαιρία, άλλα μεταφέρουν τον κύριο πυρήνα προς το Κρητικό πέλαγος, άλλα τον μετατοπίζουν νοτιότερα προς Λιβύη.Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη μέχρι τις μέρες των Χριστουγέννων.» καταλήγει όλο νόημα. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνει ότι τα ensembles αποτυπώνουν το εύρος των πιθανών εξελίξεων και όχι την τελική έκβαση, γι’ αυτό απαιτείται συνεχής επαναξιολόγηση των δεδομένων τις επόμενες ημέρες.

{https://x.com/KolydasT/status/1998793520874749985}