Σε τροποποίηση των όρων της μεταξύ τους συναλλαγής προχώρησαν η Allwyn και ο ΟΠΑΠ, συμφωνώντας ότι η Allwyn δεν θα λάβει τελικά τις προνομιούχες μετοχές με τα αυξημένα δικαιώματα ψήφου που προβλέπονταν αρχικά. Αντί αυτών, η Allwyn θα αποκτήσει αποκλειστικά κοινές μετοχές του ΟΠΑΠ, ως αντάλλαγμα για την εισφορά του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της στον Οργανισμό, στο πλαίσιο της δημιουργίας της λεγόμενης «Συνενωμένης Εταιρείας».

Η κατάργηση της έκδοσης προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, υπογραμμίζει τη δέσμευσή τους για συνέχιση και ενίσχυση της μακροπρόθεσμης σχέσης με τους υφιστάμενους επενδυτές, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζει τα δικαιώματα ψήφου με τα οικονομικά δικαιώματα όλων των μετόχων. Παρά την αλλαγή στη δομή της συναλλαγής, το αναμενόμενο ποσοστό συμμετοχής της Allwyn στον ΟΠΑΠ θα παραμείνει αμετάβλητο στο 78,5%, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Αντίστοιχα, το ποσοστό της KKCG, βασικού μετόχου της Allwyn, θα διατηρηθεί στο 75,1%, αν και τα δικαιώματα ψήφου της θα μειωθούν από το 85% στο 75,1% λόγω της κατάργησης των προνομιούχων μετοχών.

Για να διατηρηθεί το ποσοστό συμμετοχής της Allwyn στο 78,5%, ο αριθμός των κοινών μετοχών που θα λάβει θα προσαρμοστεί αναλόγως, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική αξία της συναλλαγής. Όλες οι σχετικές αναφορές σε ποσοστά και δικαιώματα ψήφου αφορούν μεγέθη πριν από την προσαρμογή που προκύπτει από τις αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ από την Allwyn μετά την αρχική ανακοίνωση της συναλλαγής.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ, στην οποία θα τεθούν προς έγκριση τα επιμέρους στάδια της συναλλαγής, όπως αυτή πλέον τροποποιείται, έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιανουαρίου 2026. Με την ολοκλήρωσή της, η Συνενωμένη Εταιρεία αναμένεται να καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος πάροχος τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Allwyn και ΟΠΑΠ εκτιμούν ότι η νέα εταιρική οντότητα θα παραμείνει επιλέξιμη για ένταξη στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI και της FTSE, ενώ επιβεβαιώνουν ότι οι μέτοχοι θα λάβουν ειδικό μέρισμα ύψους 0,80 ευρώ ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ως ελβετική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αποτελεί πλέον μέλος της Euronext, η Συνενωμένη Εταιρεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και δημοσιοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται ο Λόρδος Sebastian Coe CH KBE να αναλάβει τη θέση του Ανώτερου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνενωμένης Εταιρείας, καθώς και την προεδρία της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι η Cherrie Chiomento προτείνεται να συνεχίσει ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να οριστεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ρόλους που κατέχει ήδη στον ΟΠΑΠ από το 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνενωμένης Εταιρείας θα αποτελείται κατά 50% από ανεξάρτητα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Paul Schmid, Ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. της Allwyn, καθώς και ενός ακόμη ανεξάρτητου μέλους που θα οριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα διοικητικά συμβούλια της Allwyn και του ΟΠΑΠ καλούν τους μετόχους να εγκρίνουν τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός παγκόσμιου εισηγμένου «πρωταθλητή» στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών με έδρα την Ελλάδα και να ενισχυθεί περαιτέρω η μακροχρόνια στρατηγική τους συνεργασία.