Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot.

Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 22 εκατ. ευρώ μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 12, 22, 28, 30 και 31.

Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 11.

Ο κάθε παίκτης μπορεί να συμμετέχει σε έως και 50 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 50 αριθμοί στο πάνω πεδίο & 2 από 12 αριθμοί στο κάτω πεδίο, για 1 κλήρωση) είναι 2,50€.