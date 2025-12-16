Ρυμούλκηση του τρένου έως το Λειανοκλάδι, προβλήματα στα δρομολόγια της Hellenic Train.

Ταλαιπωρία περίμενε τους περίπου 300 επιβάτες που ταξίδευαν με την αμαξοστοιχία IC 57 της Hellenic Train, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη- Αθήνα, καθώς το τρένο ακινητοποιήθηκε στον Δομοκό, στις 19:33 της Τρίτης.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, ο λόγος ήταν τεχνικό πρόβλημα και στο σημείο μετέβησαν δύο εφεδρικές μηχανές, για να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία έως το Λειανοκλάδι, όπου θα αντικατασταθεί η μηχανή που παρουσίασε βλάβη. Έπειτα από αυτό, το τρένο θα συνεχίσει το ταξίδι προς την Αθήνα.

Το περιστατικό αυτό αναμένεται να επηρεάσει και το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC 56 (Αθήνα–Θεσσαλονίκη) λόγω διεξαγωγής της κυκλοφορίας σε μονή σιδηροδρομική γραμμή, επισημαίνει η Hellenic Train, που διερευνά τα αίτια της βλάβης.

Οι αποζημιώσεις για τους επιβάτες

Με αφορμή την ακινητοποίηση του τρένου, η Hellenic Train υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.