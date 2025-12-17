Αίθριος θα παραμείνει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, στη δυτική Ελλάδα υπάρχει ενδεχόμενο τοπικών βροχών.

Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν σήμερα (17/12/2025), σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών σε Κέρκυρα, Ήπειρο και δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 20 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, αυτός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς βροχές στην περιοχή της Κέρκυρας, στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες, όπου στη δυτική Μακεδονία θα είναι πιο πυκνές και πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αρχικά τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Κέρκυρας και την Ήπειρο και γρήγορη βελτίωση.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια τις πρωινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.