Σήμερα έρχεται ο μεγάλος Προημιτελικός του GNTM και οι εκπλήξεις δεν σταματούν να έρχονται.

Στο προηγούμενο επεισόδιο την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, η Μικαέλα Κράβαρικ, ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη, ενώ στην κορυφή βρέθηκε η Ειρήνη Βασιλειάδου κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή της στη σουίτα της βίλας.

Οι εκπλήξεις ωστόσο, δεν σταματούν εδώ! Απόψε, Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου, έρχεται ο μεγάλος προημιτελικός με ένα ιδιαίτερο styling και τα μοντέλα σε ρόλο σεσημασμένων εγκληματιών. Οι διαγωνιζόμενοι «βυθίζονται» σε μια ατμόσφαιρα fashion noir, καθώς το παιχνίδι μετατρέπεται σε ένα στιλιζαρισμένο αστυνομικό θρίλερ γεμάτο glam, ίντριγκα και δημιουργικό χάος!

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου «συλλαμβάνουν» τα μοντέλα και τους «απαγγέλλουν κατηγορίες», για μια σειρά από fashion αδικήματα. Εκείνα καλούνται να φωτογραφηθούν στα πιο κομψά και ανατρεπτικά σετ.

Πρόκειται για μία δοκιμασία γεμάτη με εκπλήξεις και αναπάντεχους καλεσμένους, καθώς οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ποζάρουν στον φακό καθώς θα φωτογραφίζονται… μόνοι τους.

Το «έγκλημα» όμως δεν σταματάει εδώ! Ως «σεσημασμένοι» εγκληματίες, οι διαγωνιζόμενοι μεταφέρονται στον τόπο του εγκλήματος για να διεκδικήσουν ένα πολύτιμο fashion item. Και ενώ όλα φαίνονται να κυλούν με ήρεμους ρυθμούς στο πλατό εισβάλλει η Μπέττυ Μαγγίρα για να δώσει τα φώτα της.

Δεν περιορίζεται σε συμβουλές, αλλά συμμετέχει ενεργά στις λήψεις τριών μοντέλων, υποδυόμενη το «αντίπαλο δέος» τους και δοκιμάζοντας σε πραγματικό χρόνο την ικανότητά τους να σταθούν ισάξια μπροστά στον φακό. Οι άλλοι τρεις διαγωνιζόμενοι αναμετρώνται απευθείας με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, σε μια fashion μονομαχία υψηλών εντάσεων.

Η Ειρήνη ωστόσο, ως νικήτρια του προηγούμενου πλατό, εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματά της και βάζει στο «μάτι» την Ξένια. Εκείνη όμως, έχει στο πλευρό της τη Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία με την υποκριτική της εμπειρία τη βοηθά να μπει απόλυτα στο concept.

Η ηθοποιός, παραμένει στο πλατό μέχρι τελικής πτώσεως και προσθέτει την δική της κριτική και άποψη για κάθε ένα μοντέλο.

Ποιος είναι εκείνος που δεν θα φτάσει στον αυριανό ημιτελικό και ποιος θα αναδειχθεί;