Λοίμωξη του αναπνευστικού αντιμετωπίζει ο μητροπολίτης Δωδώνης.

Ο μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου, στο οποίο εισήχθη την Τρίτη.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του μητροπολίτη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, προκειμένου να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και να του χορηγηθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Τις τελευταίες ώρες η υγεία του μητροπολίτη παρουσιάζει βελτίωση και σήμερα, Τετάρτη, είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα imerazante. Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να υποχωρεί με τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.