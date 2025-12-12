Μία δοκιμασία αποχώρησης, διαφορετική από όλες τις άλλες στο GNTM 2025.

Στο προηγούμενο επεισόδιο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, η Άννα, ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Ο Ανέστης Τεντέσκι είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Ήδη, από το προηγούμενο επεισόδιο, ωστόσο, φάνηκε να κορυφώνεται ο ανταγωνισμός, οι εντάσεις και οι κόντρες, με τον Μιχάλη, να ρίχνει τα βέλη του στην Ειρήνη, εκφράζοντας πλέον ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του προς το πρόσωπό της.

Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, οι οκτώ καλύτεροι, έρχονται αντιμέτωποι με μία διαφορετική δοκιμασία αποχώρησης, με την ιδιαιτερότητα ότι πρόκειται για μία φωτογράφιση με … δύο ζητούμενα.

GNTM 6: Η Δέσποινα Μοιραράκη, η «βασίλισσα των χαλιών», ντύνει τα μοντέλα

Αναπόφευκτα λοιπόν, το concept της ημέρας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από μια fashion φωτογράφιση με χαλιά!

Τα μοντέλα, φορώντας, τα χειροποίητα χαλιά που έφερε μαζί της η Δέσποινα Μοιραράκη, πρέπει να τα αναδείξουν σε haute couture δημιουργίες, να ποζάρουν και να λάμψουν, από μέσα προς τα έξω.

Η δοκιμασία ωστόσο δεν σταματάει εδώ, καθώς οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να φέρουν στο πλατό, δύο διαφορετικές λήψεις.

Στο δεύτερο ζητούμενο λοιπόν είναι να δημιουργήσουν μια πολυτελή στιλιστική εικόνα φορώντας το χαλί, και μία χωρίς αυτό όπου τα κοσμήματα που φορούν θα πρέπει να λάμψουν και να αναδειχθούν.

Ο σκοπός; Να δείχνουν και οι οκτώ, όσο πιο ακριβοί γίνεται.

Η δοκιμασία που χωρίζεται σε δύο σκέλη, έχει συνολικό χρόνο πέντε λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε μοντέλο θα πρέπει να περπατήσει, να ποζάρει και να αναδείξει τον πιο «ακριβό» εαυτό του.

Ο Ανέστης, έχοντας το πλεονέκτημα ως ο νικητής του τελευταίου πλατό, καλείται να παίξει στρατηγικά και να δώσει τα μειονεκτήματα στους συμπαίκτες του.

Θα πρέπει λοιπόν να δώσει τα πιο βαριά χαλιά σε εκείνους που ο ίδιος κρίνει.

Ο ίδιος, κράτησε για τον εαυτό του, το πιο ελαφρύ και κόκκινο χαλί, ενώ το επόμενο που του άρεσε και θεωρούσε εύκαμπτο το έδωσε στον εαυτό του για να τον διευκολύνει.

Το πιο μεγάλο και βαρύ χαλί, το «χάρισε» στην Ειρήνη με σκοπό να τη δυσκολέψει, ενώ εκείνη με τη σειρά της, αν και εκνευρισμένη, κατάλαβε τη στρατηγική του. Το αμέσως πιο δύσκολο χαλί, το έδωσε στην Ξένια για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

Αντίστοιχα, τα πιο μικρά χαλιά τα μοίρασε ανάμεσα στη Μιχαέλα, τη Ραφαηλία και τον Γιώργο.

Σε αυτό το σημείο ωστόσο, ο Μιχάλης, κάνοντας νοήματα στον Ανέστη, πήρε το χαλί που ήθελε, ενώ η Ραφαηλία, εξέφρασε τον εκνευρισμό της ως προς αυτό.

Όσον αφορά το μειονέκτημα του χρόνου, ο Ανέστης, επέλεξε να συνεχίσει να ρίχνει τα βέλη του στην Ξένια και την Ειρήνη. Με την τελευταία, να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της.

Τέλος, ανταγωνιστικά, ο Ανέστης, επέλεξε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την Ξένια, επιλέγοντάς την να ξεκινήσει εκείνη την φωτογράφιση.