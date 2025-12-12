Fly Lo και Snik σε μία νέα συνεργασία!

Fly Lo και Snik ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το νέο τους track «90th FLOOR». Οι δύο rapers υπογράφουν τους στίχους και τη μουσική σε ένα colab που κάνει φασαρία!

Οι δυο καλλιτέχνες της rap σκηνής αποφασίζουν να συνεργαστούν και οι fans τους φαίνεται να έχουν ενθουσιαστεί με την κυκλοφορία του συγκεκριμένου track.

Το «90th FLOOR» κυκλοφορεί από τη Mad House records και τη Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Μετά τη συνεργασία τους στο διαμαντένιο Chinchilla το 2021, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 15.000.000 streams στο Spotify, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ετοιμάζονται να κατακτήσουν ξανά την κορυφή!

Μετά τα «Lete Lete» του SNIK και «Prezi» του FLY LO, δύο tracks που παρέμειναν στο Νο. 1 του Top 50 Spotify Greece για πολλές ημέρες, οι δύο rapers συνεργάζονται για να ταράξουν τη μουσική βιομηχανία ξανά!

