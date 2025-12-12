Ακούστε το ολοκαίνουργιο τραγούδι του Θοδωρή Φέρρη, «Είπες».

Ο Θοδωρής Φέρρης επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουριο τραγούδι «Είπες» και χαρίζει ακόμα μια επιτυχία - προπομπό από το νέο του album που θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Το «Είπες», ου κυκλοφορεί από την Panik Platinum στις streaming υπηρεσίες και το YouTube Music μετά το πολυεπιτυχημένο «Όνειρο Θα 'Ναι Ξανά (Κούνια)», είναι μια σύγχρονη λαϊκή μπαλάντα γεμάτη δυναμισμό και συναίσθημα, στοιχεία που έχουν καθιερώσει τον Θοδωρή Φέρρη ως τον πιο ερωτικό καλλιτέχνη της γενιάς του και έναν από τους επιτυχημένους κι αγαπημένους ερμηνευτές.

{https://www.youtube.com/watch?v=gwVi8mr7BuE}

Το «Είπες», σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, μιλά για όσα ειπώθηκαν και «σημάδεψαν», με τον Θοδωρή Φέρρη -πιο εκφραστικό από ποτέ- σε μια ερμηνεία που καθηλώνει.

Την ίδια ώρα, ο Θοδωρής Φέρρης συνεχίζει τις πολυεπιτυχημένες εμφανίσεις του στο «Posidonio», σ' ένα σχήμα σημείο - αναφοράς στη νυχτερινή Αθήνα.

Βρείτε το «Είπες» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ThodorisFerris-Eipes