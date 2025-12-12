Το μήνυμα του βασιλιά Καρόλου για την πρόληψη.

Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε την επίτευξη ενός ορόσημου στην αντιμετώπιση του καρκίνου με τον οποίο διαγνώστηκε, καθώς τη νέα χρονιά θα μειωθούν οι θεραπείες στις οποίες υποβάλλεται.

Ο μονάρχης έκανε αυτή την ανακοίνωση μέσα από το μήνυμά του για την πρόληψη, που προβλήθηκε στο Channel 4.

«Σήμερα, είμαι σε θέση να μοιραστώ μαζί σας τα καλά νέα ότι χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και την τήρηση των εντολών των εντολών των γιατρών, το πρόγραμμα θεραπειών μου για τον καρκίνο μπορεί να μειωθεί την επόμενη χρονιά», ανέφερε στο μήνυμα ο βασιλιάς Κάρολος.

Η θεραπευτική αγωγή θα περάσει στην προληπτική φάση και η συχνότητά της θα μειωθεί σημαντικά, καθώς η ανάρρωση θα φτάσει σε ένα πολύ θετικό στάδιο, εκτιμά ο Guardian. Οι γιατροί του 77χρονου θα αξιολογήσουν για πόσο καιρό ακόμα θα χρειάζεται να υποβάλλεται σε θεραπεία.

«Γνωρίζω από τη δική μου εμπειρία ότι η διάγνωση με καρκίνο μπορεί να είναι συντριπτική. Αλλά επίσης γνωρίζω ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτελέσει το κλειδί που αλλάζει το ταξίδι της θεραπείας, δίνοντας ανεκτίμητο χρόνο στις ιατρικές ομάδες και τους ασθενείς τους. Το πολύτιμο δώρο της ελπίδας», τόνισε ο βασιλιάς Κάρολος στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

Όμως, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι τουλάχιστον 9 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία δεν αξιοποιούν τους διαθέσιμους ελέγχους για καρκίνο. «Είναι τουλάχιστον εννέα εκατομμύρια ευκαιρίες για έγκαιρη διάγνωση που χάνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά και έκανε αναφορά στα στατιστικά που διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στην πρόωρη και την καθυστερημένη διάγνωση. «Η πρόωρη διάγνωση απλά σώζει ζωές», τόνισε.

Εξάλλου, σημείωσε τη διαφορά που έκανε η έγκαιρη διάγνωση στη δική του περίπτωση, καθώς του επέτρεψε να συνεχίσει να ζει μία «δραστήρια ζωή, ακόμα και ενώ υποβαλλόμουν σε θεραπείες». Αφού ανακοίνωσε τα καλά νέα για τη μείωση των θεραπειών του από την επόμενη χρονιά, υπογράμμισε ότι «αυτό το ορόσημο είναι προσωπική ευλογία και μαρτυρία της αξιοσημείωτης προόδου που έχει σημειωθεί στην περίθαλψη για τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια».

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, σημείωσε ότι συχνά ακούει ότι άνθρωποι αποφεύγουν τον έλεγχο επειδή «φαντάζονται ότι μπορεί να είναι κάτι τρομακτικό, ντροπιαστικό ή άβολο (…) Λίγες στιγμές μικρής ταλαιπωρίας είναι ένα μικρό τίμημα για τη διαβεβαίωση που έρχεται για τους περισσότερους που είτε τους λένε ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις ή για την ευκαιρία που δίνεται σε κάποιους για έγκαιρο εντοπισμό, με τη σωτήρια παρέμβαση που μπορεί να ακολουθήσει», συμπλήρωσε.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να κάνουν από την πλευρά τους αυτό που πρέπει ώστε «να εντοπίσουμε τον καρκίνο νωρίς». «Η δική σας ζωή, ή κάποιου που αγαπάτε μπορεί να εξαρτάται από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά και ευχαρίστησε τους γιατρούς, νοσηλευτές, ερευνητές και τους εργαζόμενους σε οργανώσεις που εμπλέκονται σε προγράμματα διάγνωσης και θεραπειών.

{https://www.youtube.com/watch?v=sMivSgwB9XA}