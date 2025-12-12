Η ρύπανση στη μαρίνα περιορίστηκε με πλωτό φράγμα και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με χρήση υλικών απορρύπανσης.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για την ημιβύθιση ενός επαγγελματικού σκάφους αναψυχής (Ε/Γ-Α/Ψ) ελληνικής σημαίας, το οποίο ήταν προσδεδεμένο στην μαρίνα ΕΤΑΔ της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

Αμέσως στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης ρύπανσης. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ παρατηρήθηκε μικρής έκτασης ρύπανση ιριδίζουσας μορφής, η οποία περιορίστηκε με πλωτό φράγμα και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με χρήση υλικών απορρύπανσης.

Παράλληλα ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του σκάφους για την άμεση ανέλκυσή του Ε/Γ-Α/Ψ. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.