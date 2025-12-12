Εντείνονται τα μπλόκα, δυναμώνουν οι φωνές των αγροτών και απαντούν αρνητικά στην πρόσκληση Μητσοτάκη για συνάντηση στο γραφείο του τη Δευτέρα - Το Σάββατο στη Νίκαια οι κρίσιμες αποφάσεις.

Την παραμονή στα μπλόκα και την κλιμάκωση του αγώνα τους αναμένεται να αποφασίσουν το Σάββατο, στη Νίκαια, το «αρχηγείο των κινητοποιήσεων» οι αγρότες, όπως δηλώνουν στο Dnews.

Χαρακτηρίζουν την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως επικοινωνιακό παιχνίδι και δηλώνουν αμετακίνητοι, μέχρι να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις. «Τότε μόνο θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου» επιμένουν.

Ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας δήλωσε αποκλειστικά στο Dnews, πως «ο πρωθυπουργός σήμερα μας προσκάλεσε για τη Δευτέρα ενώ χθες δεν ήξερε καν τα προβλήματα και τα αιτήματα μας. Εμείς αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων θα λάβουμε την απόφαση να του στείλουμε τα αιτήματα και να προετοιμαστεί για να μας δώσει απαντήσεις»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πιο δυναμικά, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας ο οποίος επισήμανε πως «πιστεύουμε ότι η δήλωση του πρωθυπουργού είναι άλλο ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν αντιλήφθηκε το μέγεθος των προβλημάτων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου. Έτσι αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια θα αποφασίσουμε την παραμονή στα μπλόκα και την κλιμάκωση του αγώνα, ο οποίος θα λήξει μόνο αν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Τότε και μόνο θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewfo415s0vt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μέχρι στιγμής 111 μπλόκα έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, με 24 από αυτά να είναι ενεργά και 86 να προχωρούν σε μερικό αποκλεισμό δρόμων πανελλαδικά εν όψει της κρίσιμης συνάντησης το Σάββατο στις 12:00 στο «αρχηγείο» της Νίκαιας. Εκεί οι αγρότες θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Με «σανό» στη Λάρισα

Λίγες μόλις ώρες πριν από τη συνέλευση του Σαββάτου στη Νίκαια της Λάρισας, που θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεων, οι αγρότες απάντησαν δυναμικά. Το απόγευμα της Παρασκευής, συμβολικό κομβόι τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κινήθηκε στο κέντρο της Λάρισας, τα αγροτικά μηχανήματα διέσχισαν τους δρόμους και στη συνέχεια σταμάτησαν έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewhcj4wrwa9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στόχο των αγροτών αποτέλεσαν τα γραφεία του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, καθώς και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα, όπου σε μία συμβολική κίνηση πέταξαν σανό στις εισόδους των γραφείων. Στον κόμβο της Νίκαιας παραμένουν παρατεταγμένα εκατοντάδες τρακτέρ, με την Εθνική οδο Αθηνών - Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή ενώ η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή εξυπηρετείται μέσω παραδρόμων.

«Δεν θα κουνηθούμε ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα μας», δηλώνουν οι αγρότες. «Το σανό που μας έχουν ρίξει δεν το τρώνε οι αγρότες. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του» πρόσθεσαν και είπαν πως τους αγρότες από την Κρήτη θα τους κρίνει η ιστορία.

Στο «κόκκινο» η Θεσσαλονίκη

Το πρωί, με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους, οι αγρότες έφτασν έξω από την εμπορική πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, την οποία απέκλεισαν συμβολικά για ένα τρίωρο, στο ύψος της οδού Κουντουριώτου. Νωρίτερα, εκπρόσωποί τους, απηύθυναν χαιρετισμό στη συγκέντρωση, εξήγησαν τους λόγους της κινητοποίησης και δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν έως ότου δοθούν «ικανοποιητικές λύσεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewb7soxev6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Αποδείξαμε, ότι είμαστε ειρηνικοί. Αλλά από Δευτέρα και από αέρα και από στεριά και από θάλασσα θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Αν δεν δώσουν λύση, δεν θα κάνουμε πίσω», ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της πανελλαδικής επιτροπής των αγροτών, από το μπλόκο των Μαλγάρων. Ο ίδιος μίλησε για «πολιτική επιδομάτων, αντί πραγματικών λύσεων», που να επιτρέπουν στους παραγωγούς, να ζουν με αξιοπρέπεια, και χαρακτήρισε την παρούσα συγκυρία «ύστατη ευκαιρία» για τον κλάδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewc3zwn8wxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε ΕΔΩ Live τα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Πού έχει μπλόκα

Αγρότες στη Θήβα έφτασαν στα διόδια των Αφιδνών και σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων προκειμένου οι οδηγοί να περνούν στο ρέυμα προς Λαμία χωρίς να πληρώσουν. Πρόκειτα για μία ένδειξη συμπαράστασης προς όλους τους οδηγούς που έχουν ταλαιπωρηθεί από τα μπλόκα τους. Η κινητοποίηση ξεκίνησε αργά το βράδυ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewgrn5juzs9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό από τις 3 Δεκεμβρίου βρίσκεται το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ το μπλόκο ενισχύθηκε από αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.Αντίστοιχη εικόνα και στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μπλόκο έχουν στήσει και οι παραγωγοί της Σκύδρας από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewat8vsvmip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αγρότες του Αιγινίου στην Πιερία έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχώρησαν το μεσημέρι σε συμβολικό αποκλεισμό επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, ενώ τρακτέρ έχουν παραταχθεί και στον κόμβο Βαρικού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewggfs2dmwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πράσινα Φανάρια - Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Αγρότες παραμένουν και στα στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, και διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Παραμένει το μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Μπλόκα στη Μακεδονία

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχώρησαν νωρίτερα την Παρασκευή οι αγρότες στο μπλόκο που έχουν στήσει στη διασταύρωση Κοκκινογείων - Προσοτσάνης, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Στο νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό ενώ συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewf8fsv5v3l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ενεργό παραμένει και το μπλόκο της Μπάρας στη Σιάτιστα επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά με τρακέρ και αγροτικά μηχανήματα. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης - Καστοριάς. Σταθερό και το μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ.

Προμαχώνας και Εξοχή

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20:00 το βράδυ της παρακσευής) προχώρησαν οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, για τα φορτηγά ενώ η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Το ίδιο σκηνικό (μέχρι τις 20:00) και στο Νευροκόπι Δράμας, όπου οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκο 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dew8w7k2k6ex?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλειστή η Αθηνών - Θεσσαλονίκης στη Νίκαια

ΚΛειστή παραμένει η εθνική οδος Αθηνών – Θεσσαλονίκης από το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, εν αναμονή της σύσκεψης ου Σαββάτου, που θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεων. Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή γίνεται μέσω παραδρόμων.

Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά και αφορούν τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, την καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και την εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος. Παράλληλα, ζητούν άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται πλήρως η παραγωγή.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στη δυτική Ελλάδα

Τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν κατά την διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας, περιμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει κλειστός για έβδομη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από την παλαιά εθνική οδό. Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην γέφυρα του Ευήνου, κοντά στο Μεσολόγγι, στην γέφυρα του Μόρνου κοντά στα διοικητικά όρια Ναυπακτίας, Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό, στην περιοχή της Βόνιτσας. Ισχυρό το μπλόκο και στο Κομπότι Άρτας, επί της εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων.

Στο πλευρό των αγροτώ οδηγοί ταξί

Περισσότερα από 100 ταξί σχημάτισαν αυτοκινητοπορεία με κατάληξη το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, προκειμένου να εκφράσουν την συμπαράσταση στον αγώνα τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewgxpjw53wh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για πέμπτη μέρα παραμένει κλειστός ο κόμβος της Εγλυκάδος στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πάτρας – Πύργου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewgkifefkqx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μπλόκα υπάρχουν επίσης στην Κάτω Αχαΐα και στο Αίγιο με καθημερινό ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Πύργου και Πατρών – Κορίνθου, αντίστοιχα. Ενεργό και το μπλόκο στον κόμο του Πύργπυ στην Ηλεία με αντίστοιχο αποκλεισμό της Πατρών – Πύργου στα Λεχαινά.

Ενεργά τα μπλόκα και στην Κρήτη

Μπλόκα υπάρχουν στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, ενώ ισχυρές δυνάμεις παραμένουν και στο λιμάνι Ηρακλείου. Μπλόκο υπάρχει ακόμα και στον κόμβος Αγίας Βαρβάρας – Ηράκλειο μεταξύ άλλων.

Οι αγρότες θέλουν «λύση στα προβλήματά μας, όχι συζήτησή» διαμηνύουν από την Κρήτη ενώ κάνουν λόγο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων όχι άρση των αποκλεισμών των δρόμων.