Οι αγρότες στη Γαλλία διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης για τις σφαγές βοοειδών που πάσχουν από δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια.

Οι αγρότες στη Γαλλία έχουν ξεσηκωθεί για τις θανατώσεις βοοειδών μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων οζώδους δερματίτιδας.

Σε μία γαλλική φάρμα την Παρασκευή κτηνίατροι έφτασαν υπό αστυνομική συνοδεία για να σφάξουν ένα κοπάδι αγελάδων που έπασχε από τη δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια. Ακολούθησαν επεισόδια όταν η αστυνομία έριξε δακρυγόνα για να απομακρύνει τους οργισμένους αγρότες που προσπαθούσαν να προστατεύσουν τα ζώα.

Οι αγρότες έχουν πραγματοποιήσει διαμαρτυρίες σε πολλά μέρη της Γαλλίας τις τελευταίες ημέρες, κατηγορώντας τις αρχές ότι δεν κάνουν αρκετά για να τους υποστηρίξουν. Εκατοντάδες αγρότες διαδηλώνουν ήδη τις δύο τελευταίες ημέρες έξω από τη φάρμα στη νότια περιοχή Ariege κοντά στα ισπανικά σύνορα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν αποκλεισμούς και διαδηλώσεις μπροστά σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν για την προγραμματισμένη θανάτωση περίπου 200 αγελάδων που είχαν μολυνθεί από τη νόσο στο αγρόκτημα στην κοινότητα Bordes-sur-Arize.

Παρά τη σύγκρουση με τους διαδηλωτές, η αστυνομία κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του αγροκτήματος αργά την Πέμπτη.

Οι αστυνομικοί φέρεται να χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να απομακρύνουν περίπου 500 διαδηλωτές από την περιοχή και συνέλαβαν τέσσερα άτομα, τα οποία αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα. Στο Μπορντό, αγρότες έριξαν αρκετά φορτηγά με γεωργικά απόβλητα κοντά σε πολλές εγκαταστάσεις.

Τουλάχιστον 200 αγρότες συγκεντρώθηκαν επίσης το πρωί της Παρασκευής κοντά σε ένα αγρόκτημα στο διαμέρισμα Hautes-Pyrénées, όπου είχε προγραμματιστεί η σφαγή 20 άλλων βοοειδών.

Η Confederation Paysanne, η μεγαλύτερη ένωση αγροτών της Γαλλίας, καλεί σε «μπλόκα σε όλη τη Γαλλία» για να διαμαρτυρηθεί για την προσέγγιση της κυβέρνησης στη διαχείριση της ασθένειας. Από την πλευρά του ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι «δεν είχαν άλλη επιλογή από το να σφαγιάσουν» τις αγελάδες επειδή «τα εμβόλια δεν λειτουργούν όταν οι αγελάδες είναι ήδη μολυσμένες».

