Η δημοσίευση της Ελεονώρας Ζουγανέλη στο Instagram.

Τη δική της απάντηση έδωσε η Ελεονώρα Ζουγανέλη για το πρόστιμο και την αφαίρεση διπλώματος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ερμηνεύτρια, οδηγούσε το μηχανάκι της, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ περισσότερη του επιτρεπόμενου ορίου.

Έτσι, τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, σταμάτησε σε έλεγχο της αστυνομίας, όπου και έκανε αλκοτέστ με τα αποτελέσματα, να δείχνουν ότι το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της ήταν 0,10, ενώ σε προηγούμενη μέτρηση ανερχόταν στο 0,15.

Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, της επιβλήθηκε το πρόστιμο των 350 ευρώ και της αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 60 ημέρες.

Η ερμηνεύτρια, από την πλευρά της, μόλις πριν από μία ώρα, έδωσε τη δική της απάντηση και τοποθετήθηκε επί του θέματος, μέσω μίας σχετικής ανάρτησης στο Instagram.

Όπως αναγράφει στην δημοσίευσή της, είχε καταναλώσει μόλις ένα ποτήρι κρασί, το οποίο όμως στάθηκε αρκετό για να της αφαιρεθεί το δίπλωμα και να της επιβληθεί το πρόστιμο.

Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!».