Νικοτίνη και Αλκοόλ κάτω των 18; Έφαγες Άκυρο! το μήνυμα της νέας ενημερωτικής εκστρατείας.

Η νέα ενημερωτική εκστρατεία για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα νικοτίνης και αλκοόλ, που δημιουργήθηκε με την ευγενική στήριξη της BAT Hellas, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του Υφυπουργού Υγείας, κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλου, αλλά και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Η εκστρατεία με μήνυμα «Νικοτίνη και Αλκοόλ κάτω των 18; Έφαγες Άκυρο!» στοχεύει στην ενίσχυση της πρόληψης και της συμμόρφωσης των σημείων πώλησης και όσων εργάζονται σε αυτά, ώστε κανένα προϊόν καπνού, νικοτίνης και αλκοόλ να μη φτάνει σε χέρια ανήλικων. Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε: «Η Πολιτεία έθεσε μέτρα και όρια για τους ανήλικους. Παράλληλα, ορίσαμε το ανώτατο ποσοστό για τα σακουλάκια νικοτίνης στα 16mg ανά σακουλάκι, ενώ πλέον έχουμε σύγχρονα εργαλεία να πιάσουμε τους παραβάτες πιο εύκολα απ’ ότι στο παρελθόν. Σε αυτή μας την προσπάθεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η ομάδα της BAT Hellas υπήρξε σύμμαχος από την αρχή και αυτό είναι ένα δείγμα μεγάλης κοινωνικής υπευθυνότητας και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό.»

Ο κ. Βαρτζόπουλος, Υφυπουργός Υγείας, ανέφερε πως τα ερευνητικά δεδομένα της Metron Analysis «ανατρέπουν πολλά από αυτά που εμείς πιστεύουμε ότι συνήθως συμβαίνουν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς που διαμορφώνουμε τις σχετικές πολιτικές.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Πανελλαδικής Έρευνας για τις στάσεις και τις συμπεριφορές των Ελλήνων απέναντι στα προϊόντα νικοτίνης, που υλοποιήθηκε από την Metron Analysis. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε φάση μετάβασης, ωστόσο η συνολική πρόοδος απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης και της προστασίας των νεότερων ηλικιών, ώστε να καλλιεργηθεί μία νέα κουλτούρα συνολικά και να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για τη μείωση των καπνιστών στο 5% ως το 2040.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας:

καταγράφεται υποχώρηση του ποσοστού χρήσης συμβατικών τσιγάρων, από 36% το 2011 σε 26% σήμερα, στοιχείο που δηλώνει μετατόπιση συμπεριφορών είτε με διακοπή είτε με στροφή προς εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης – ωστόσο, το ποσοστό του εθισμού σε προϊόντα νικοτίνης παραμένει αμετάβλητο, με 2 στους 3 καπνιστές να θεωρούν ότι είναι εθισμένοι στη χρήση τσιγάρων.

1 στους 2 καπνιστές συμβατικών τσιγάρων έχει δοκιμάσει να διακόψει το κάπνισμα περίπου 30 φορές, ενώ το 65% όσων καπνίζουν συμβατικά τσιγάρα σκέφτεται να διακόψει τη χρήση μελλοντικά λόγω φόβου για την υγεία, καλύτερης φυσικής κατάστασης και οικονομικών παραγόντων.

Ως προς τα εναλλακτικά προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου:

1 στους 6 Έλληνες χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό ή θερμαινόμενο

2 στους 3 ξεκίνησαν τα ηλεκτρονικά με στόχο τη διακοπή ή τη μείωση των συμβατικών τσιγάρων

1 στους 2 χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου θα κάπνιζε παραδοσιακό τσιγάρο εάν δεν είχε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό

Ως προς την έναρξη χρήσης:

η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό άνω του 90%, δηλώνει ότι ξεκίνησε το κάπνισμα με συμβατικά τσιγάρα, με το 83% αυτών να ξεκίνησε σε ηλικία κάτω των 24 ετών και 34% σε ηλικία κάτω των 18 ετών

η έναρξη με ηλεκτρονικό τσιγάρο αφορά ποσοστό 3%, ενώ από το σύνολο όλων των χρηστών οποιουδήποτε προϊόντος, ποσοστό μικρότερο του 1% ξεκίνησε με ηλεκτρονικό σε ηλικία κάτω των 18 ετών

Τα ανωτέρω δεδομένα υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης πολιτικών πρόληψης και μεγαλύτερης εστίασης στις νεότερες ηλικίες, και επιβεβαιώνουν πως η πρόσφατη νομοθετική απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών και η αυστηροποίηση των κυρώσεων για τους παραβάτες από το Υπουργείο Υγείας είναι υψίστης σημασίας για την προστασία της νέας γενιάς και την καλλιέργεια κουλτούρας μη-καπνιστών στη χώρα.

Από την Metron Analysis, ο κ. Δημήτρης Μπουλαμάτσης, Partner & Research Director, σχολίασε μεταξύ άλλων για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα: «Το 10% της χρήσης προϊόντων νικοτίνης αφορά ηλεκτρονικά τσιγάρα και η μετάβαση σε αυτά γίνεται από τα συμβατικά τσιγάρα (με τη γεύση των ηλεκτρονικών να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό), με γνώμονα τη βελτίωση της υγείας, κάτι στο οποίο συμφωνεί και το γενικό κοινό»

Με επίκεντρο την καινοτομία, η BAT Hellas επενδύει σταθερά τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη εναλλακτικών προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου, προσφέροντας στους ενήλικες καπνιστές επιλογές που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με το κάπνισμα.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την περαιτέρω στήριξη της Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας στην επίτευξη μηδενικής πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα νικοτίνης και αλκοόλ, η BAT Hellas ξεκινά το πρόγραμμα τοποθέτησης της πρωτοποριακής ΑΙ λύσης Yoti σε 100 σημεία πώλησης στην Αττική ως επιπρόσθετο μέσο έγκυρης, άμεσης και γρήγορης επαλήθευσης της ηλικίας πέραν της επίδειξης ταυτότητας. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχει στους επαγγελματίες της αγοράς ένα ακόμη αποτελεσματικό εργαλείο για την αποτροπή πώλησης αυτών των ειδών σε καταναλωτές κάτω των 18.

Παράλληλα, το αμέσως επόμενο διάστημα, η εταιρεία προγραμματίζει έρευνα πεδίου για τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, αλλά και στοχευμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για το ευρύ κοινό.

Ο Jochen Hiller, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της BAT Hellas, δήλωσε σχετικά: «Στην BAT πιστεύουμε ότι για να χτίσουμε έναν κόσμο χωρίς τον καπνό του τσιγάρου, απαιτείται καινοτομία, εφευρετικότητα και συνεργασία. Προς αυτήν την κατεύθυνση, υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που διασφαλίζει ότι τα προϊόντα καπνού παραμένουν εκτός της εμβέλειας ανηλίκων. Ο πρόσφατος νόμος του Υπουργείου Υγείας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου, καθώς αντικατοπτρίζει μια σοβαρή δέσμευση για την προστασία της νέας γενιάς από την πρόωρη έκθεση. Από την πλευρά μας ως κλάδος - επιχειρήσεις, λιανοπωλητές και το ευρύτερο οικοσύστημα - οφείλουμε όχι απλώς να αποδεχόμαστε τους ισχύοντες κανόνες, αλλά και να υποστηρίζουμε το έργο της Πολιτείας με ουσιαστικές λύσεις».

Η Κατερίνα Σιπητάνου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της BAT Hellas ανέφερε: «Συνεργαζόμαστε στενά με την ελληνική Πολιτεία για να προωθήσουμε την πρόληψη της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που στη χώρα μας, το Υπουργείο Υγείας έχει επιλέξει να ρυθμίσει το πεδίο αυτό βασιζόμενο σε επιστημονικά δεδομένα και διαμορφώνοντας ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο πολιτικής που αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ παραδοσιακών προϊόντων καπνού και προϊόντων χωρίς καύση. Η τεχνολογία και η συστηματική ενημέρωση του κοινού είναι οι κοινοί μας σύμμαχοι στην προσπάθεια της αποτροπής.»