Η Γάζα πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, επιδεινώνοντας την δυστυχία για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 2,2 εκατομμυρίων που ζει σε σκηνές μετά από δύο χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών.

Χιλιάδες άστεγοι έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα αυτοσχέδια καταφύγιά τους και να αναζητήσουν καταφύγιο έκτακτης ανάγκης. Οι πλημμύρες έχουν κατακλύσει μια «σκηνούπολη» στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, τουλάχιστον 2.731 άτομα που ζουν σε 260 σκηνές επλήγησαν από τις πλημμύρες μόνο την Τετάρτη. Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δήλωσαν ότι ο αριθμός των οικογενειών που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις σκηνές τους συνέχισε να αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Την ίδια ώρα, παρά την κήρυξη εκεχειρίας τον Οκτώβριο, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν σποραδικές επιθέσεις και επιβάλλουν περιορισμούς στις προμήθειες βοήθειας, περιορίζοντας σοβαρά τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού που είναι επειγόντως απαραίτητος για την προστασία των ανθρώπων από τα νερά των πλημμυρών και το κρύο. Το Ισραήλ αρνείται ότι περιορίζει τη βοήθεια και κατηγορεί τις οργανώσεις για αναποτελεσματικότητα στην κατανομή της.

Μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η παραλία αλ-Μαουάσι δυτικά του Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, η οποία παρουσιάζεται από τις ισραηλινές δυνάμεις ως «ανθρωπιστική ζώνη». Ποτάμια νερού κύλησαν μέσα από τον καταυλισμό και την Παρασκευή ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός 18 μηνών μωρού. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά λόγω υποθερμίας, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές.

Η ανάγκη για χειμερινά εφόδια, όπως σκηνές, μουσαμάδες, ζεστά ρούχα, κουβέρτες, παραμένει εξαιρετικά υψηλή.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σχεδόν 795.000 εκτοπισμένοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, καθώς καταφεύγουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, όπου υπάρχει ωστόσο υψηλός κίνδυνος ασθενειών, καθώς τα νερά των πλημμυρών γίνονται ένα με λύματα.