H πρώτη σεζόν του Detective Hole έρχεται στο Netflix τον Μάρτιο του 2026.

To Netflix αποκάλυψε την πρώτη φωτογραφία και την ημερομηνία κυκλοφορίας της πολυαναμενόμενης αστυνομικής σειράς Detective Hole η οποία αποτελεί την τηλεοπτική διασκευή του best seller «Το Αστέρι του Διαβόλου» του Τζο Νέσμπο.

Η σειρά θα αποτελείται από εννέα επεισόδια και ακολουθεί τον διάσημο αντιήρωα Χόλε του Νέσμπο «στα σκοτεινά σοκάκια του Όσλο, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και κάθε στοιχείο σε τραβάει όλο και πιο βαθιά στην σκοτεινή καρδιά της πόλης».

Πρωταγωνιστής της σειράς είναι ο Tobias Santelmann ο οποίος «ζωντανεύει» τον εμμονικό Χόλε στην οθόνη, ενώ συμμετέχουν ακόμα οι Joel Kinnaman και Pia Tjelta.

Ο Νέσμπο, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού στο πρότζεκτ, δηλώνει: «Τέλος, μπορούμε να αποκαλύψουμε την ημερομηνία πρεμιέρας και να μοιραστούμε αυτή την πρώτη ματιά στον Tobias Santelmann ως Χάρι Χόλε. Το να βλέπω τον Tobias να ζωντανεύει τον Χάρι ήταν πραγματικά συναρπαστικό και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον χαρακτήρα. Ανυπομονώ να μοιραστώ την άποψή του για τον Χάρι με το κοινό και να μας ακολουθήσουν σε ένα πραγματικά σκοτεινό και διεστραμμένο ταξίδι».

Η πρώτη σεζόν προσαρμόζει το μυθιστόρημα του Νέσμπο Το Αστέρι του Διαβόλου (εκδόσεις Μεταίχμιο). Η ιστορία ακολουθεί τον Χάρι Χόλε καθώς ερευνά μια σειρά από βάναυσες δολοφονίες κατά συρροή, ενώ υποψιάζεται διαφθορά στο εσωτερικό του δικού του τμήματος, συμπεριλαμβανομένου ενός συναδέλφου αστυνομικού.

Τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι Øystein Karlsen και Anna Zackrisson, και στην περιγραφή του Netflix αναφέρεται: «μια ιστορία εμμονής, προδοσίας και θολών ορίων μεταξύ δικαιοσύνης και εκδίκησης. Καθώς ο Χάρι Χόλε αντιμετωπίζει τον αντίπαλό του, Τομ Βόλερ, το κοινό θα παρασυρθεί σε ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού όπου τα διακυβεύματα δεν θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα. Αλλά κάθε υπόθεση εγκλήματος έχει τα κρυμμένα της στοιχεία».

Ο streamer χαρακτηρίζει επίσης τη σειρά ως ένα «δράμα χαρακτήρων για δύο αστυνομικούς – και υποτιθέμενους συναδέλφους – που δρουν στις αντίθετες πλευρές του νόμου. Ο διεφθαρμένος ντετέκτιβ Βόλερ είναι ο μακροχρόνιος αντίπαλος του Χόλε. Ο ίδιος ο Χόλε είναι ένας λαμπρός αλλά βασανισμένος ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών που παλεύει με τους δαίμονές του».

Τα γυίρσματα της σειράς ολοκληρώθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2024. Το Netflix επιβεβαίωσε το τέλος των γυρισμάτων με ένα πρώτο βίντεο από τα παρασκήνια.

{https://youtu.be/gkYVCc_ipvw?si=4iQlISBvk7C8sjl9}

Το Detective Hole θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 26 Μαρτίου 2026.