Όσα θα δούμε σήμερα στο «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».
Η Μελισσάνθη χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της όταν μαθαίνει τα νέα για τον Απόστολο, η Ιουλία και ο Φωκάς ξεκινούν τη ζωή τους στη Ρόδο, η Ασπασία θα πάρει μαζί της την ορχήστρα στην Ρόδο, η Πολυξένη έρχεται κοντά με τον Ηλία και η Μαγδαληνή δεν μπορεί να αποχωριστεί τη μητέρα της.
Απόψε το 25ο Επεισόδιο
Ο Απόστολος υποβάλλεται εσπευσμένα σε εγχείρηση καρδιάς, με τη Μελισσάνθη να αγωνιά για την εξέλιξη της υγείας του.
Η Ιουλία και ο Φωκάς φτάνουν στο καινούριο τους σπίτι στη Ρόδο, όπου τους περιμένει μια μικρή έκπληξη, με το όνομα Μαριέττα.
Η Ασπασία πείθει την ορχήστρα, να την ακολουθήσει στην Ρόδο, ενώ και ο Σταύρος τελικά δέχεται απρόθυμα την απόφασή της.
{https://www.youtube.com/watch?v=hGAtp_7tRM8}
Η Μάρθα αποδεικνύεται ικανότατη μάνατζερ στις διαπραγματεύσεις με το Βαρελά και ο Κωνσταντίνος βοηθάει την Πολυξένη, να εξελιχθεί στην υποκριτική της.
Εντωμεταξύ, η παρουσία του Ηλία γίνεται όλο και πιο αισθητή στη ζωή της. Σαραντάρηδες και Σκλαβοδήμοι βγαίνουν για φαγητό, την στιγμή που άγνωστοι εισβάλουν στο σπίτι του Οδυσσέα.
O Απόστολος καταρρέει
{https://www.youtube.com/watch?v=Zv51s3A6Dbg}
Η Ιουλία αντιδρά στο να έχει υπηρέτρια
{https://www.youtube.com/watch?v=TPyuNz4jKB4}
Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τον Ιάκωβο και τον Οδυσσέα
{https://www.youtube.com/watch?v=ZHYn1F9KN9Y}