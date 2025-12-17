«Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια…», είπε η Ελένη Ράντου.

Στον φακό της εκπομπής «Breakfast@Star», παραχώρησε δηλώσεις η Ελένη Ράντου, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην ΑΙ φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης» που έφερε αναστάτωση και προσμονή στους πιστούς τηλεθεατές της σειράς.

Η ηθοποιός, δεν στάθηκε ιδιαίτερα στην δημιουργία της φωτογραφίας, ωστόσο, σχολίασε το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει σταδιακά ακόμη και την τέχνη και το επάγγελμα των ηθοποιών.

Η σειρά του Χάρη Ρώμα, είχα γνωρίσει μεγάλη απήχηση κατά τις τηλεοπτικές σεζόν 1998 – 2000, ενώ μέχρι και σήμερα, έχει κρατήσει το τηλεοπτικό κοινό.

Παρ’ όλα αυτά, πριν από μερικές ημέρες, έκανε το γύρω του διαδικτύου μία φωτογραφία από το σπίτι του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού και της Ελένης Βλαχάκη, με τους δύο ηθοποιούς να απεικονίζονται τη στιγμή που διαβάζουν τα σενάριά τους, ωστόσο επρόκειτο για μία φωτογραφία – αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Με τη σειρά του, ο Χάρης Ρώμας, αρνήθηκε το ενδεχόμενο επιστροφής της κωμωδίας, ενώ στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, η Ελένη Ράντου, τοποθετήθηκε ως εξής: «Το πίστεψαν ότι γίνεται ξανά η σειρά. Φοβερό είναι. Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια, τι πραγματικότητα. Λένε ότι θα γίνονται και ταινίες χωρίς ηθοποιούς πλέον. Έμπνευση και αλήθεια δεν μπορεί να έχει τίποτα από όλα αυτά. Θα δοκιμαστούνε πάρα πολλά. Το τι θα έχει ανταπόκριση είναι το θέμα. Είναι τόσο προσομοίωση η ζωή μας, που όλα τα έχω πιθανά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df0ay3dr964h?integrationId=40599y14juihe6ly}