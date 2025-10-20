Η τοποθέτηση της Ελένης Ράντου για την παράσταση που πρωταγωνιστεί και την αγάπη της προς τα ταξίδια.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Ελένη Ράντου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου», ενώ μέσω μιας σύντομης συνέντευξης ανέφερε τα κυριότερα χαρακτηριστικά του έργου αλλά και τις προσωπικές της ανάγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δεύτερα 20 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το πρωινό», η γνωστή ηθοποιός, μίλησε για την αγάπη της σε αυτό που κάνει αλλά και την ανάγκη της να ταξιδεύει.

Όσα δήλωσε η Ελένη Ράντου

Αρχικά λοιπόν, η Ελένη Ράντου, μίλησε στην δημοσιογράφο της εκπομπής, για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά: «Στην πρεμιέρα ζαλιζόμουνα. Κάθε φορά, αναμετριέμαι με το πόσο αγαπάω κάποια πράγματα. Και όταν αγαπάς κάτι σε οδηγεί σε υπερβάσεις».

«Το έργο, σε συμφιλιώνει και με τη κατάθλιψη, το θάνατο και ό,τι νιώθεις. Οπότε, στο τέλος της βραδιάς, κρατάς ότι υπάρχει μια λύτρωση και για το κοινό και για εσένα. Αυτό σου δίνει κουράγιο ότι έχεις βοηθηθεί και έχεις βοηθήσει και άλλους και έχετε συμπορευτεί σε σκοτεινιές και σε μονοπάτια που είναι μοναχικά…», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, τοποθετήθηκε επί προσωπικού αναφορικά με τα ταξίδια και τον τρόπο με τον οποίο την βοηθάνε στη ζωής της: «Το αντικαταθλιπτικό μου είναι τα ταξίδια. Έχω τα ταξίδια. Πρέπει να βρίσκεσαι με το κέντρο σου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα στην καθημερινότητα κάνεις τόσα πράγματα για τους άλλους, που ξεχνάς να κάνεις μια αγκαλιά τον εαυτό σου. για μένα το ταξίδι και το φευγιό, είναι η μεγαλύτερη δύναμη για να επιστρέφεις δυνατός και στέρεος. Είναι ψυχοχαϊδευτικό…», σημείωσε μεταξύ άλλων η Ελένη Ράντου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddmzt7lkfgjl?integrationId=40599y14juihe6ly}