«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου- Απόψε τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 24:00 καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι η Νίκη Λάμη, η ταλαντούχα ηθοποιός που φέτος υποδύεται την Μάγδα Ντούπη στην ανατρεπτική κωμωδία μυστηρίου του ANT1 «Γιατί Ρε Πατέρα;».

Η εντυπωσιακή Νίκη μιλάει για την προσωπική της ζωή, για τα κοινωνικά «πρέπει» σε σχέση με τον γάμο και τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας στη ζωή της. Πώς αντιμετώπιζε στο παρελθόν τους χωρισμούς;

Υπήρξε «drama queen» στις σχέσεις της; Για ποιο λόγο νιώθει ανασφάλεια; Στη συνέχεια, μιλάει για την παράσταση «Ράφτης Κυριών» στο θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ, θυμάται πώς ένιωσε στην πρώτη της παράσταση στο θέατρο, στο πλευρό της Άννας Παναγιωτοπούλου, και εξηγεί γιατί της αρέσει να παίζει ρεαλιστικούς ρόλους. Τέλος, ξετυλίγει το ταλέντο της στο τραγούδι και αναμετράται με τον Γρηγόρη στο παιχνίδι «Μάντεψέ Το», αφού θέλει να πάρει την εκδίκησή της!

{https://www.youtube.com/watch?v=SKYHCthiP28}

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» τον Άγγελο Μπράτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Ο επιτυχημένος σχεδιαστής μόδας μιλάει για την επιστροφή του στο «GNTM» και τιςδιαφορές που εντοπίζει στην παρουσία του επτά χρόνια μετά. Ποιος τον έπεισε να πάει στο πρώτο δοκιμαστικό;

Γιατί νιώθει άβολα να κάνει τον κριτή; Έχει δημιουργήσει φιλίες στον τηλεοπτικό χώρο; Τι γνώμη έχει για τις ίντριγκες; Τι πρότυπα υπάρχουν στην εποχή μας; Στη συνέχεια, μιλάει για την οικογένειά του, τα παιδικά του χρόνια, τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μόδας, τη ζωή στο εξωτερικό και τις διακρίσεις του.

Τι δηλώνει για την προσωπική του ζωή; Τι σημαίνει για εκείνον ευτυχία; Είναι ανοιχτός σε έναν καινούργιο έρωτα;

Τέλος, μαζί με τον Γρηγόρη επικοινωνεί τηλεφωνικά με την πολυαγαπημένη του γιαγιά, Βασιλική, σε μία πολύ τρυφερή και συγκινητική στιγμή.

Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.