«Γιατί ρε πατέρα;» - νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Νέες εξελίξεις έρχονται στην μαύρη κωμωδία του ΑΝΤ1, «Γιατί ρε πατέρα;», όσο ο Νίκος και ο Φώντας είναι «υπό παρακολούθηση», ενώ η Βιβή, είναι όμηρος του Μιχαήλου.

Καινούργιο επεισόδιο, απόψε, στις 22:30.

«Γιατί ρε πατέρα;»: Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30 στο 5ο επεισόδιο

Μετά τον πυροβολισμό και την εξαφάνιση της Βιβής, ο Νίκος και ο Φώντας βρίσκονται σε πανικό. Αποφασίζουν να πουν την αλήθεια και στους υπόλοιπους προκειμένου να καταφέρουν να βρουν όλοι μαζί μία λύση.

{https://www.youtube.com/watch?v=7sopb7Gy9Vc}

Τελικά, αποκαλύπτεται ότι η Βιβή βρίσκεται όμηρος του Μιχαήλου. Την κρατάει στο σπίτι του και θα την αφήσει ελεύθερη μόνο αν δώσει τα λεφτά ο ένας από τους τρεις που τα έχει.

Τα δύο αδέρφια, με τη βοήθεια του Τάσου και της Διαμάντως, αποφασίζουν να βοηθήσουν τη Βιβή στήνοντας ένα παράτολμο σχέδιο…

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=CdGUQ0VYEYM}