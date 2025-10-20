O Γιάμαρης εισβάλλει στο σπίτι της Άντζελας απαιτώντας να μάθει τη σχέση της με τον Στράτο !

Μη χάσετε απόψε στις 22:30 στο «Πόρτο Λεόνε» - Επεισόδιο 09

O Γιάμαρης εισβάλλει στο σπίτι της Άντζελας απαιτώντας να μάθει τη σχέση της με τον Στράτο και το ταξίδι που ετοίμαζαν για την Αμερική, ενώ παράλληλα ένα νέο για τον Κονταρά που βρίσκεται στην φυλακή της Τρίπολης ταράζει τις σχέσεις Γιάμαρη – Καπετανάκου.

Τα πάνω κάτω έρχονται στο Πόρτο Λεόνε όταν η Ρίτα στήνει μια παγίδα στην Καίτη, τη στιγμή που ένα ειδύλλιο μεταξύ Βούλας και Ορέστη ξεκινά. Ξαφνικοί, αφόρητοι πόνοι στην κοιλιά της Λένας ανησυχούν τη Γαλήνη και παράλληλα η Αλεξάνδρα, με μια πρώτη της επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη, στήνει τα θεμέλια του σχεδίου της εκδίκησής της για τη δολοφονία του Στράτου.

{youtube.com/watch?v=PxPpNL9cG7c&feature=youtu.be}