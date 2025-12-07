Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Σε βραχώδες σημείο, στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, προσέκρουσε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών της πρόσκρουσης και την ασφαλή απομάκρυνση του σκάφους από το σημείο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 615 (ΠΛΣ-615), κατά τον κατάπλου του, μετά από εκτέλεση περιπολίας στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”, προσάραξε στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου. Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, το σκάφος προσάραξε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (ΒΑ 4-5 BF) και της χαμηλής ορατότητας λόγω καταιγίδας, που επικρατούσε στην περιοχή. Διενεργήθηκε αλκοολομέτρηση και στα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ, με αρνητικά αποτελέσματα. Ο κυβερνήτης του ΠΛΣ συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή κας Εισαγγελέα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το ΠΛΣ-615 έχει ανελκυστεί.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά, ενώ έχει δοθεί εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».