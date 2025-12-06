Αναλυτικά όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του.

Μετά την κακοκαιρία Byron που έπληξε τη χώρα μας, προκαλώντας ζημιές σε πολλές περιοχές της, φαίνεται ότι έρχονται κάποιες μέρες ηρεμίας, χωρις βροχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, ένας αντικυκλώνας, απλώνει την ομπρέλα του και δίνει λίγες ημέρες ηρεμίας στη χώρα μετά το πέρας της κακοκαιρίας Byron.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

ΜΕΤΑ ΤΟΝ “BYRON” TI ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ; – Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ .

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια ανάσα ηρεμίας, καθώς ο αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα», σταματώντας τις βροχές και αφήνοντας τη χώρα να πάρει ξανά φως και ανάσα. Όμως, την ίδια ώρα, η υγρασία και η ενέργεια που απομακρύνονται από εμάς ταξιδεύουν νοτιοανατολικά, για να τροφοδοτήσουν άλλα συστήματα και άλλες γειτονιές της Μεσογείου.

Ο καιρός, τελικά, δεν χαρίζει ποτέ σιωπή, απλώς μετακινεί την ένταση αλλού. Κι εμείς παραμένουμε εδώ, να τον παρακολουθούμε, να τον μελετούμε και να τον κατανοούμε λίγο καλύτερα.

Πρόγνωση για την Κυριακή 07.12.2025

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις

Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 08.12.2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους βροχές στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.