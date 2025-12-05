Μεγάλος όγκος νερού έπεσε σε Λακωνία και Νέα Πέραμο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του STAR, Θοδωρή Κολυδά.

Σε ανάρτησή του στο facebook ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρθηκε στον όγκο νερού που έπεσε σε Νέα Πέραμο και Λακωνία όγκος που, όπως είπε, αιτιολογεί και τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Μάλιστα, τονίζει ότι ο όγκος νερού που έπεσε σε Νέα Πέραμο ήταν μεγαλύτερος από όσο είχε πέσει στη Μάνδρα το 2017 και είχε σκοτώσει 24 ανθρώπους.

Δείτε την ανάρτηση:

ΜΙΑ «ΜΑΝΤΡΑ» ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ Tα 286 mm που κατέγραψε ο δορυφόρος της Jaxa στη Λακωνία σε ένα 24ωρο και τα 251 mm του μετεωρολογικού σταθμού του meteo/EAA στη Νέα Πέραμο (Βλυχάδα) από χθές , αιτιολογούν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές.

Σας υπενθυμίζω ότι και το 2017 είχαν εκτιμηθεί πάνω απο 200 mm βροχής στην περιοχή της Μάνδρας από το ραντάρ του ΕΑΑ.

