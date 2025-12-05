Η καταγγελία του δημάρχου Χαλανδρίου για πολίτες που ξήλωσαν κορδέλες.

Την ανευθυνότητα ορισμένων πολιτών αλλά και την αποτελεσματικότητα του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον Δήμο Χαλανδρίου ανέδειξε ο Δήμαρχος της περιοχής, Σίμος Ρούσσος, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ανάρτηση, ο Δήμαρχος δημοσίευσε φωτογραφίες από την περιοχή και σχολίασε:

«Μακριά η νύχτα απόψε. Ωρα 5.30 π.μ. Παρά τον τεράστιο όγκο νερού που πέφτει αδιάλειπτα τόσες ώρες, το έργο μέχρι στιγμής κρατάει. Υ.Γ Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηναίων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής Προστασίας μέσα στη βροχή, για να παρκάρουν ΑΚΡΙΒΩΣ πάνω στη γέφυρα της Γρίβα και Καλαμά. Εκεί δηλαδή που έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά».

Το ποτάμι που αναφέρεται είναι ο Καλαμάς, ο οποίος διασχίζει την περιοχή του Χαλανδρίου και είναι γνωστός για τις πλημμύρες που προκαλεί κατά τις περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Ο Καλαμάς πηγάζει από το Πεντελικό Όρος και η περιοχή της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου αποτελεί σημαντικό φυσικό πόρο για την Αττική, παρέχοντας τόσο οικολογική όσο και ιστορική αξία. Ο ποταμός συνέβαλε στην υδροδότηση της Αττικής ήδη από την αρχαιότητα, ενώ σήμερα αποτελεί έναν από τους ελάχιστους φυσικούς πνεύμονες πρασίνου στην περιοχή. Παράλληλα, οι αστικές επεμβάσεις έχουν αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό το φυσικό του τοπίο.